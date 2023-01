Google e NVIDIA hanno espresso alla Federal Trade Commission le loro preoccupazioni in merito all’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft e, secondo quanto riferito da Bloomberg, avrebbero preso parte alla causa del governo americano contro l’operazione da 69 miliardi di dollari.

Perché Google e NVIDIA si sarebbero unite alla causa della FTC

Le due aziende si sarebbero unite a Sony nel segnalare i rischi della operazione che la FTC ha bloccato lo scorso dicembre, sostenendo che l’accordo ostacolerebbe la concorrenza nel settore dei videogiochi, in quanto Microsoft potrebbe ottenere un vantaggio sleale nel mercato del cloud, degli abbonamenti e del mobile gaming istituendo un monopolio di fatto. Nelle sue osservazioni alla FTC, NVIDIA avrebbe chiesto che venga garantito un sistema di accesso equo ai titoli da gioco che preservi la concorrenza e il libero mercato.

Microsoft ha annunciato per la prima volta l’accordo con Activision Blizzard quasi un anno fa, il 18 gennaio 2022, (qui tutti i dettagli dell’acquisizione) con la volontà di aggiungere giochi dal successo indiscusso come Call of Duty e World of Warcraft (su console e PC) nonché Diablo Immortal e Candy Crush (su mobile) a un’offerta che già comprende la console Xbox, la serie Halo e il franchise Minecraft.

La preoccupazione dei concorrenti e la risposta di Microsoft

La stessa Sony, in coro con le autorità di regolamentazione, ha espresso le sue perplessità temendo che Microsoft possa rendere più difficile l’accesso ai titoli più popolari di Activision come CoD. Proprio per tranquillizzare le società concorrenti, la casa di Redmond ha garantito l’approdo dei prossimi titoli dello sparatutto su piattaforme Nintendo, PC e PlayStation per almeno 10 anni.

Nonostante le rassicurazioni, Microsoft non è nuova a questo modus operandi: le conseguenze dell’acquisizione di Bethesda si sono fatte già sentire con la decisione del rilascio in esclusiva su Xbox di titoli di spicco come Redfall, The Elder Scrolls VI e Starfield.

La causa portata avanti dalla FTC è fissata per il prossimo agosto. In attesa di ulteriori sviluppi, vi ricordiamo che tra qualche giorno Microsoft terrà l’evento Developer Direct durante il quale verranno svelati tanti dettagli sui giochi in uscita nei primi mesi dell’anno. Per tutti i titoli in oggetto, data della conferenza e tutti gli altri dettagli vi rimandiamo all’articolo dedicato.

Potrebbe interessarti anche: Intel cala l’asso: Core i9-13900KS è ufficiale con frequenza massima da record