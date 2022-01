Microsoft ha appena annunciato in via ufficiale l’intenzione di acquisire Activision Blizzard. Già nelle ultime ore erano iniziate a circolare alcune indiscrezioni sull’operazione che è stata ufficializzata con un comunicato pubblicato sul sito di Microsoft. Activision Blizzard è una delle aziende leader del settore videoludico. L’operazione porterà sotto il controllo di Microsoft alcuni franchise iconici come Diablo, Warcraft, Overwatch, Call of Duty e Candy Crush che andranno a rafforzare il ruolo dell’azienda nell’industria videoludica, dalle console ai PC passando per il gaming su mobile.

Microsoft e Activision Blizzard: i dettagli dell’acquisizione

Microsoft ha confermato che acquisirà Activision Blizzard. L’operazione prevede una spesa di 95 dollari per azione con un valore complessivo di 68,7 miliardi di dollari, quasi 20 miliardi in più rispetto all’attuale valore azionario di Activision Blizzard. Una volta completata l’operazione, Microsoft diventerà la terza azienda per fatturato nel mondo dei videogiochi alle spalle di Tencent e Sony.

Nel comunicato, Microsoft sottolinea che l’attuale CEO di Activision Blizzard, Bobby Kotick, continuerà a ricoprire il suo ruolo alla guida dell’azienda. Tutte le attività dell’azienda, una volta completata la procedura di acquisizione, riporteranno a Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, a cui si deve il netto rilancio delle attività di Microsoft nel settore gaming nel corso degli ultimi anni.

L’acquisizione di Activision Blizzard è un’operazione, sia per quanto riguarda la spesa complessiva che l’acquisizione di nuove IP, di rilevanza nettamente superiore rispetto all’acquisizione di ZeniMax Media che ha permesso a Microsoft di entrare in controllo di Bethesda e di tutte le sue proprietà intellettuali. Activision Blizzard è un riferimento assoluto del mondo videoludico con franchise iconici e oltre 400 milioni di giocatori attivi su base mensile.

Un’ottima notizia per il GamePass

L’operazione è, inoltre, strategica anche per la diffusione del servizio GamePass che potrà contare su tanti nuovi titoli a disposizione. Il servizio che mette a disposizione un ricco catalogo di giochi da scaricare senza costi aggiuntivi ha ora raggiunto quota 25 milioni di abbonati. Nel commentare l’annuncio di acquisizione, Phil Spencer ha confermato che verranno integrati nel catalogo GamePass “quanti più giochi possibile” di Activision Blizzard.

In futuro, di certo, verranno annunciati ulteriori dettagli sulla questione. Nel frattempo, Microsoft potrà contare, inoltre, su un totale di 30 studi di sviluppo interni per la realizzazione di giochi di nuova generazione da lanciare su PC, console Xbox e sui dispositivi mobili.

Leggi anche: migliori notebook da gaming