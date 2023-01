Nella serata di ieri Microsoft ha rilasciato il primo Patch Tuesday dell’anno per Windows 11, introducendo diverse correzioni ma nessuna modifica. O almeno questo è quello che sembrava a una prima occhiata, visto che oltre a presentarsi come mero aggiornamento di sicurezza, l’ultimo update in questione riserva anche un paio di piccole novità interessanti. Scopriamo di che si tratta.

Le 2 novità nascoste del nuovo aggiornamento di Windows 11

Questo primo Patch Tuesday del 2023, noto come Windows 11 KB5022303 (Build 22621.1105 per la versione 22H2, mentre la Build è la 22000.1455 per il per chi usa ancora la 21H2, KB5022287), corregge innanzitutto una grave vulnerabilità nota come CVE-2022-41099 (qui per saperne di più sui rischi potenziali). Ma a parte questo e alcune migliorie legate più che altro alla sicurezza, Microsoft non fa cenno di novità.

Ciò nonostante, ce ne sono un paio nascoste da segnalare scovate dai colleghi di WindowsLatest: la prima riguarda l’opzione di ricerca tramite la barra delle applicazioni (o taskbar che dir si voglia), l’altra concerne invece il sistema di ricerca più in generale, che sembrerebbe pronto a un nuovo design.

Partiamo proprio dalla barra delle applicazioni di Windows 11, che con questo nuovo aggiornamento guadagna una nuova opzione di personalizzazione che permette di nascondere la scorciatoia di ricerca, che cogli ultimi aggiornamenti si è presa un bel po’ di spazio in più. Quindi chi avesse problemi di spazio nella barra di applicazioni può ora semplicemente disattivare tale scorciatoia accedendo al menu delle impostazioni e aprendo la sezione “Barra delle applicazioni” da “Personalizzazione” e spuntando l’opzione relativa.

L’altra novità nascosta nel nuovo aggiornamento di Windows 11 riguarda invece l’interfaccia grafica del sistema di ricerca accessibile dal menu Start e dalla scorciatoia succitata. A quanto pare Microsoft sta sperimentando questo nuovo pannello di ricerca più piccolo, che non escludiamo possa tuttavia subire ulteriori modifiche.

D’altronde, oltre ai presunti suggerimenti in Esplora file, Microsoft è al lavoro costantemente per ritoccare e perfezionare Windows 11, sistema operativo che per il 2023 ci aspettiamo cambi parecchio.

