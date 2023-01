Tenendo fede alle ultime indiscrezioni emerse sul punto, Microsoft starebbe valutando la possibilità di incrementare ulteriormente la presenza di contenuti suggeriti su Windows 11: il prossimo passo potrebbe vedere i suggerimenti fare capolino anche in Esplora file. Insomma, dopo il menu Start, dove il colosso di Redmond si prende il disturbo di consigliarci applicazioni e file, ci sarebbe un altro cambiamento all’orizzonte.

Windows 11: suggerimenti in arrivo su Esplora file

A segnalare questa novità è XenoPanther su Twitter: analizzando le versioni più recenti dei file shell32. e

Allo stato attuale, le informazioni su come questa nuova funzione di Windows 11 dovrebbe concretamente comportarsi sono di fatto inesistenti: Microsoft potrebbe mostrare solo file e cartelle — offrendo agli utenti dei suggerimenti potenzialmente davvero utili —, oppure cogliere l’occasione per dare una spinta ulteriore agli annunci pubblicitari (del resto, in passato si sono già visti dei banner di OneDrive in Esplora file). Visti i precedenti, agli utenti dovrebbe essere comunque garantita la possibilità di disattivare la funzione in discorso ove la ritengano poco utile (o peggio).

In attesa di saperne di più, date un’occhiata agli screenshot seguenti e fateci sapere che cosa ne pensate: accogliereste di buon grado i contenuti suggeriti in Esplora file, oppure ne avete già abbastanza? Diteci la vostra nel box dei commenti.

