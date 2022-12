Sappiamo tutti quanto mouse o trackpad siano fondamentali per il modo con cui utilizziamo i nostri computer. Tuttavia, cosa succede nel momento in cui non siamo in grado di utilizzarli, vuoi per malfunzionamenti o vuoi per esigenza? Può bastare la sola tastiera?

La risposta è sì: con la sola tastiera è possibile fare (quasi) tutto ciò che è possibile fare con un mouse o un trackpad, a patto di conoscere le scorciatoie giuste. In questa piccola guida vogliamo introdurvi al mondo delle scorciatoie da tastiera, proponendovi le più utili, diffuse e funzionali, facendo una distinzione tra quelle sfruttabili sui PC Windows e quelle sfruttabili sui computer Mac.

Scorciatoie da tastiera – Windows

Per quanto concerne Windows, le scorciatoie da tastiera utilizzabili al posto del trackpad o al posto del mouse possono essere decisamente semplici ma possono, anche, diventare piuttosto avanzate.

Alla base di tutto, ovviamente, ci sono i tasti assegnati a particolari funzionalità che consentono, a solo o combinati con altri tasti (tasti funzione o caratteri alfanumerici), di eseguire alcune azioni replicabile tramite vari clic del mouse o del trackpad.

Partiamo, quindi, dalle scorciatoie da tastiera più semplici per arrivare poi a quelle più complesse e avanzate.

Aprire il menu Start e navigarvi

Per aprire da tastiera il menu “Start” basterà eseguire una pressione del tasto Win (quello con il simbolo Windows impresso). Una volta aperto il menu, sarà possibile spostarsi all’interno delle voci con i tasti freccia (su, giù, sinistra, destra) o cambiare sezione tramite una pressione del tasto Tab (quello posizionato al di sopra del blocco maiuscolo). Per confermare una scelta, basterà poi premere il tasto Invio ; per uscire dal menu o dalle finestre di dialogo, basterà premere il tasto Esc .

Per aprire da tastiera il menu “Start” basterà eseguire una pressione del tasto (quello con il simbolo Windows impresso). Una volta aperto il menu, sarà possibile spostarsi all’interno delle voci con i tasti freccia (su, giù, sinistra, destra) o cambiare sezione tramite una pressione del tasto (quello posizionato al di sopra del blocco maiuscolo). Per confermare una scelta, basterà poi premere il tasto ; per uscire dal menu o dalle finestre di dialogo, basterà premere il tasto . Spostarsi da una finestra all’altra

Per spostarsi da una finestra all’altra (tra quelle aperte), basterà sfruttare la scorciatoia composta dai tasti Alt e Tab ; mantenendo premuto il tasto Alt , ogni pressione del tasto Tab sposterà il focus su una delle finestre aperte; non appena mollerete i due tasti, verrà messa in primo piano la finestra desiderata.

Per spostarsi da una finestra all’altra (tra quelle aperte), basterà sfruttare la scorciatoia composta dai tasti e ; mantenendo premuto il tasto , ogni pressione del tasto sposterà il focus su una delle finestre aperte; non appena mollerete i due tasti, verrà messa in primo piano la finestra desiderata. Spostarsi tra i campi all’interno di un menu, di un’app o di un sito Web

Anche in questo caso, come spiegato poco sopra per il menu “Start”, è possibile utilizzare il tasto Tab per spostarsi tra sezioni e campi, nonché i tasti freccia per scorrere il contenuto (ad esempio il testo in una pagina web, le opzioni da un menu a tendina o i file di una cartella).

Anche in questo caso, come spiegato poco sopra per il menu “Start”, è possibile utilizzare il tasto per spostarsi tra sezioni e campi, nonché i tasti freccia per scorrere il contenuto (ad esempio il testo in una pagina web, le opzioni da un menu a tendina o i file di una cartella). Ridimensionare e spostare le finestre

Per controllare comportamento e posizione delle finestre aperte, è possibile sfruttare il tasto Win in combinata con i tasti freccia: Win+Su mette una finestra a tutto schermo, nel caso in cui questa fosse aperta come finestra flottante; nel caso in cui fosse aperta su una metà dello schermo, invece, la ridimensiona nel quarto superiore. Win+Giù riduce una finestra a tutto schermo a finestra flottante (percorso inverso); nel caso in cui fosse aperta su una metà dello schermo, invece, la ridimensiona nel quarto inferiore; una pressione ulteriore, riduce la finestra a icona. Le combinazioni Win+Sinistra o Win+Destra consentono di spostare una finestra aperta (flottante o a schermo intero) in modo da collocarla sul lato (rispettivamente sinistro o destro della schermata); quando, ad esempio, si sposta una finestra a destra, una pressione di Win+Sinistra rende la finestra flottante al centro dello schermo. In aggiunta, la combinazione Alt+Spazio apre un menu che consente di accedere ad alcune opzioni aggiuntive, inclusa la possibilità di spostare le finestre usando i tasti freccia.

Effettuare una ricerca sul computer

Per effettuare una ricerca sul proprio computer, vi sono è una semplice scorciatoia da tastiera: essa è Win+S , scorciatoia che consente l’accesso alla barra di ricerca di Windows.

Per effettuare una ricerca sul proprio computer, vi sono è una semplice scorciatoia da tastiera: essa è , scorciatoia che consente l’accesso alla barra di ricerca di Windows. Aprire Esplora file

Per aprire “Esplora file” è sufficiente sfruttare la scorciatoia Win+E .

Per aprire “Esplora file” è sufficiente sfruttare la scorciatoia . Scorrere i testi nelle pagine Web

Nel caso in cui si stia consultando una pagina Web piuttosto lunga, è possibile scorrere il contenuto tramite una pressione del tasto Spazio .

Nel caso in cui si stia consultando una pagina Web piuttosto lunga, è possibile scorrere il contenuto tramite una pressione del tasto . Accedere al menu contestuale del tasto destro

Si tratta di una comoda scorciatoia da tastiera che emula la pressione del tasto destro del mouse o del trackpad. La combinazione di tasti che consente di fare ciò è Maiusc+F10 .

Si tratta di una comoda scorciatoia da tastiera che emula la pressione del tasto destro del mouse o del trackpad. La combinazione di tasti che consente di fare ciò è . Scorciatoie suggerite dai menu e dalle finestre di dialogo

Spostandosi tra menu e finestre di dialogo, alcuni caratteri possono risultare sottolineati; questo indica che l’azione corrispondente può essere eseguita tramite scorciatoia da tastiera. Ad esempio, se in Esplora file o nelle app della suite Microsoft Office si preme il tasto ALT, spuntano fuori alcuni quadrati sui vari collegamenti; all’interno di questi quadrati, è riportato un carattere alfanumerico che, se premuto sulla tastiera, rimanda a quel determinato menu o svolge quella determinata azione.

Spostandosi tra menu e finestre di dialogo, alcuni caratteri possono risultare sottolineati; questo indica che l’azione corrispondente può essere eseguita tramite scorciatoia da tastiera. Ad esempio, se in o nelle app della suite Microsoft Office si preme il tasto ALT, spuntano fuori alcuni quadrati sui vari collegamenti; all’interno di questi quadrati, è riportato un carattere alfanumerico che, se premuto sulla tastiera, rimanda a quel determinato menu o svolge quella determinata azione. Spostarsi nel testo o selezionarne una parte/tutto

Ci sono alcune scorciatoie da tastiera che consentono di risparmiare tempo quando ci si sposta nel testo tramite i tasti freccia, che faranno avanzare di un carattere per volta (tasti sinistra o destra) o di una riga per volta (tasti su o giù). Nel caso in cui si voglia accelerare il processo di spostamento, basterà premere Ctrl in contemporanea con i tasti freccia: in questo caso si avanza di una parola (tasti sinistra o destra) o di un paragrafo (tasti su e giù). Per selezionare il testo, invece, basterà aggiungere il tasto Maiusc alle combinazioni illustrate poco sopra: Maiusc+Sinistra , ad esempio, selezionerà il carattere subito a sinistra (e si può continuare a selezionare caratteri fin quando serve); Maiusc+Su selezionerà tutti i caratteri tra il punto di inizio della selezione e il carattere che occupa lo stesso posto nella riga superiore; Maiusc+Ctrl+Su selezionerà tutto il contenuto del paragrafo fino al punto da cui è partita la selezione. Infine, premendo Ctrl+A verrà selezionato tutto il contenuto del documento o della pagina Web.

Ci sono alcune scorciatoie da tastiera che consentono di risparmiare tempo quando ci si sposta nel testo tramite i tasti freccia, che faranno avanzare di un carattere per volta (tasti sinistra o destra) o di una riga per volta (tasti su o giù). Nel caso in cui si voglia accelerare il processo di spostamento, basterà premere in contemporanea con i tasti freccia: in questo caso si avanza di una parola (tasti sinistra o destra) o di un paragrafo (tasti su e giù). Per selezionare il testo, invece, basterà aggiungere il tasto alle combinazioni illustrate poco sopra: , ad esempio, selezionerà il carattere subito a sinistra (e si può continuare a selezionare caratteri fin quando serve); selezionerà tutti i caratteri tra il punto di inizio della selezione e il carattere che occupa lo stesso posto nella riga superiore; selezionerà tutto il contenuto del paragrafo fino al punto da cui è partita la selezione. Infine, premendo verrà selezionato tutto il contenuto del documento o della pagina Web. I grandi classici: copia/taglia/incolla

Si tratta di tre tra le scorciatoie da tastiera più note; esse funzionano in modo simile su tutti i programmi Windows. Ctrl+C consente di copiare l’elemento o il testo selezionato; Ctrl+X consente di tagliare l’elemento o il testo selezionato; Ctrl+V consente di incollare l’elemento o il testo precedentemente copiato o tagliato.

Si tratta di tre tra le scorciatoie da tastiera più note; esse funzionano in modo simile su tutti i programmi Windows. consente di copiare l’elemento o il testo selezionato; consente di tagliare l’elemento o il testo selezionato; consente di incollare l’elemento o il testo precedentemente copiato o tagliato. Salvare un documento

Per salvare un documento o un elemento sono tante le possibili scorciatoie, a seconda del programma utilizzato: in alcuni casi, la scorciatoia corretta potrebbe essere Ctrl+S (ad esempio, su Google Chrome consente di salvare con nome una pagina Web); su Microsoft Word, la scorciatoia per salvare è Ctrl+B ; su Microsoft Excel, invece, è Maiusc+F12 .

Per salvare un documento o un elemento sono tante le possibili scorciatoie, a seconda del programma utilizzato: in alcuni casi, la scorciatoia corretta potrebbe essere (ad esempio, su Google Chrome consente di salvare con nome una pagina Web); su Microsoft Word, la scorciatoia per salvare è ; su Microsoft Excel, invece, è . Annulla/ripristina azione

Altre due interessanti scorciatoie da tastiera sono quelle che servono per annullare un’azione compiuta, magari erroneamente, o ripristinarla nel caso di annullamento accidentale. Per annullare un’azione, basterà premere Ctrl+Z ; per ripristinarla, Ctrl+Y .

Altre due interessanti scorciatoie da tastiera sono quelle che servono per annullare un’azione compiuta, magari erroneamente, o ripristinarla nel caso di annullamento accidentale. Per annullare un’azione, basterà premere ; per ripristinarla, . Chiudere una scheda del browser

Per chiudere, ad esempio, una scheda aperta su un browser, basterà sfruttare la scorciatoia Ctrl+W. In generale, questa combinazione tende a chiudere qualsiasi cosa sia aperta ma, al pari di altre, non funziona su tutti i programmi. Rimane il classico Alt+F4 per chiudere una finestra.

L’ultimo consiglio riguardante Windows è una sorta di trucco, utilizzabile nel caso in cui la tastiera utilizzata sia dotata del tastierino numerico dedicato sul lato. Seguendo il percorso “Impostazioni > Accessibilità > Mouse” è possibile abilitare il “Controllo puntatore per utilizzare il tastierino numerico per spostare il puntatore del mouse”, sfruttando 8 (su), 2 (giù), 4 (sinistra) e 6 (destra) per spostare il cursore del mouse.

Tuttavia, queste erano soltanto le scorciatoie da tastiera più utili e diffuse tra quelle sfruttabili con i PC Windows. Molti programmi, infatti, hanno delle scorciatoie personalizzate e il sistema operativo stesso ne nasconde molte altre: per questo vi rimandiamo all’elenco completo delle scorciatoie da tastiera, per Windows 10 e Windows 11, curato direttamente da Microsoft.

Scorciatoie da tastiera – Mac

Anche nel caso in cui siate in possesso di un computer desktop Mac o di un notebook della serie MacBook, i computer sviluppati da Apple, avrete accesso ad una lunga serie di scorciatoie da tastiera che potranno venirvi in soccorso per sopperire all’impossibilità momentanea di accedere a mouse o trackpad.

Molte scorciatoie da tastiera funzionano allo stesso modo sia su Windows che su macOS, basterà rimpiazzare il tasto Win con il tasto Cmd (visti i diversi tasti funzionalità disponibili tra i due mondi)

Cmd+C : serve per copiare il testo o l’elemento selezionato.

: serve per copiare il testo o l’elemento selezionato. Cmd+X : serve per tagliare il testo o l’elemento selezionato.

: serve per tagliare il testo o l’elemento selezionato. Cmd+V : serve per incollare il testo o l’elemento precedentemente copiato o tagliato.

: serve per incollare il testo o l’elemento precedentemente copiato o tagliato. Cmd+A : serve per selezionare tutto il contenuto del campo o del documento corrente.

: serve per selezionare tutto il contenuto del campo o del documento corrente. Cmd+W : serve per chiudere la scheda in un browser, il documento o la finestra del Finder.

: serve per chiudere la scheda in un browser, il documento o la finestra del Finder. Tasti freccia : servono per spostarsi nei menu e nelle finestre di dialogo.

: servono per spostarsi nei menu e nelle finestre di dialogo. Tab : serve per saltare tra i vari campi di testo e le sezioni di un programma.

: serve per saltare tra i vari campi di testo e le sezioni di un programma. Spazio : serve per scorrere le pagine Web e i Documenti, nel caso in cui non si stia inserendo del testo.

: serve per scorrere le pagine Web e i Documenti, nel caso in cui non si stia inserendo del testo. Esc : serve per tornare indietro.

: serve per tornare indietro. Invio : serve per confermare o aprire ciò che è selezionato.

: serve per confermare o aprire ciò che è selezionato. Cmd+Tab : serve per passare da una finestra aperta all’altra.

: serve per passare da una finestra aperta all’altra. Cmd+Spazio: serve per avviare la ricerca sul computer Mac.

Analizzate le scorciatoie da tastiera di base e con comportamento/funzionamento molto simile a quelle illustrate prima per i PC Windows, passiamo alle scorciatoie da tastiera un po’ più particolari di macOS.

Spostarsi sulla barra dei menu e fare apparire il dock

Per spostare il focus sulla barra dei menu, è sufficiente premere la combinazione Ctrl+F2 ; per fare apparire il dock, invece, sarà sufficiente sfruttare la scorciatoia Ctrl+F3 . Nel caso in cui la tastiera a disposizione sia di quelle con Touch Bar, bisognerà aggiungere il tasto funzione Fn alle scorciatoie da tastiera sopraelencate, ottenendo rispettivamente Ctrl+Fn+F2 e Ctrl+Fn+F3 .

Per spostare il focus sulla barra dei menu, è sufficiente premere la combinazione ; per fare apparire il dock, invece, sarà sufficiente sfruttare la scorciatoia . Nel caso in cui la tastiera a disposizione sia di quelle con Touch Bar, bisognerà aggiungere il tasto funzione alle scorciatoie da tastiera sopraelencate, ottenendo rispettivamente e . Selezione del testo

Sebbene queste scorciatoie da tastiera risultino simili a quelle per Windows, dal momento che alla base di tutto vi sono il tasto Maiusc e i tasti freccia, in questo caso per selezionare una parola per volta si aggiunge il tasto Opzione .

Sebbene queste scorciatoie da tastiera risultino simili a quelle per Windows, dal momento che alla base di tutto vi sono il tasto e i tasti freccia, in questo caso per selezionare una parola per volta si aggiunge il tasto . Ridurre a icona una finestra

A differenza di Windows, macOS ha un sistema meno raffinato per la gestione delle finestre aperte: con Cmd+M verrà ridotta a icona la finestra attualmente selezionata; non esiste, tuttavia, una scorciatoia da tastiera che estende le finestre a tutto schermo.

Aprendo le Impostazioni di sistema è possibile apportare alcune modifiche (pensate per l’accessibilità) che semplificano l’utilizzo della tastiera in sostituzione di un mouse o di un trackpad: al percorso “Impostazioni di sistema > Tastiera > Scorciatoie” vi è l’opzione “Usa la navigazione da tastiera” che consente di rendere il tasto Tab più universale come modo per spostare il focus su un elemento/parte del sistema (Maiusc+Tab va nella direzione opposta).

È inoltre possibile assumere il pieno controllo del cursore del mouse con la tastiera, possibilità dalle potenzialità analoghe alla controparte Windows: per abilitare questa funzionalità, basterà seguire il percorso “Preferenze di sistema > Accessibilità > Controllo puntatore > Metodi di controllo alternativi” e selezionare la casella “Abilita tasti mouse”.

Anche stavolta, quelle riportate erano soltanto le scorciatoie da tastiera più utili e diffuse tra quelle sfruttabili con i computer Mac: per questo vi rimandiamo all’elenco completo delle scorciatoie da tastiera per i computer Mac sul portale del supporto Apple.

Potrebbero interessarti anche: Migliori tastiere di questo mese: ecco i nostri consigli