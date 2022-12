Dopo averne parlato per molto tempo, sembra che il prossimo anno vedrà finalmente la luce il nuovo visore per la realtà mista di Apple; di recente abbiamo avuto modo di avere qualche indiscrezione sui progressi del progetto, quantomeno lato software. Proprio per quel che riguarda il software, ci sono ora alcune piccole novità.

Il sistema operativo del visore Apple per la realtà mista potrebbe chiamarsi xrOS

Secondo quanto riporta Mark Gurman di Bloomberg sembra che, internamente all’azienda, il nome del sistema operativo del visore in questione sia stato cambiato: non si chiamerebbe più realityOS, ma xrOS.

Il cambio di nome, che potrebbe anche non essere quello ufficiale scelto in fase di lancio del visore, potrebbe essere legato alla volontà di Apple di sottolineare quanto questo ambito sia ampio nei piani dell’azienda, visto che oltre al visore pare siano in programma per il futuro anche occhiali per la realtà aumentata e lenti a contatto (quando la tecnologia lo permetterà).

A riprova di come i piani dell’azienda siano più ampi, Gurman aggiunge che i responsabili dello sviluppo di applicazioni proprietarie quali Pages, Keynote, Numbers, Notes e Apple News sono tutti coinvolti nel progetto, con il probabile scopo di ampliare e completare l’esperienza utente del visore in vista del debutto ufficiale.

Tornando al nuovo nome del sistema operativo, il marchio è in fase di registrazione in diverse parti del mondo tramite una società di copertura chiamata Deep Dive LLC, a sua volta collegata ad un’altra società, entrambe presumibilmente facenti capo ad Apple; come già detto ciò non significa necessariamente che il nome xrOS sarà quello definitivo, potrebbe rimanere solo un nome in codice interno del progetto ed essere lanciato sul mercato con una nomenclatura differente, lo scopriremo il prossimo anno.

