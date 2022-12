Qualche giorno fa vi parlavamo dei MacBook Air con schermi OLED che dovrebbero arrivare nel 2024 secondo le ultime indiscrezioni emerse. E oggi la stessa fonte, Ross Young di DSCC (Display Supply Chain Consultants), guarda a un futuro più prossimo nel pronosticare il debutto di un certo MacBook Air con schermo da 15 pollici.

Considerando l’attendibilità della fonte, e il fatto che non è la prima volta che si parla di un prossimo debutto di una versione extra dell’economico di Casa Cupertino, possiamo giudicare verosimili le nuove informazioni trapelate.

Cosa sappiamo di MacBook Air 15 e quando arriverà

Era giugno quando Bloomberg vaticinava il debutto di un nuovo MacBook Air da 15 pollici per la primavera del 2023. Se ne parlava dunque in concomitanza col debutto di MacBook Air M2, un dispositivo che abbiamo recensito e al quale dovrebbe affiancarsi dunque un modello un po’ più grande, per la gioia di tutti quegli utenti ai quali i 13,6″ pollici di quest’ultimo stanno stretti.

Il citato Ross Young ne ha fornito qualche dettaglio nelle scorse ore su Twitter condividendo alcune indiscrezioni in un superfollw (qui per maggiori dettagli in merito). A suo dire il nuovo Air sarebbe dotato di uno schermo da 15,5 pollici di diagonale, che andrebbe a riportare sul mercato uno storico doppio (11″ – 13″), ma ridimensionato.

Sarebbe dunque il MacBook Air più grande mai visto finora, e nel contempo anche una mossa intelligente da parte di Apple che completerebbe così la proposta in termini di dimensioni col “vecchio” Pro e Air M2 a quota 13″ e MacBook Pro 14″ e 16″.

Oltre al fatto che la produzione di tali pannelli da 15,5″ da usare su questo nuovo MacBook Air 15 sia in partenza già nel primo trimestre del 2023, per un potenziale lancio entro la primavera non emerge altro al momento. In tal caso ne sapremo presto di più, immaginando intanto che non si discosti poi molto dal modello che conosciamo, con chip Apple Silicon M2 e tutto il resto.

E voi che ne pensate di un’opzione “economica” un po’ più grande dell’attuale? Personalmente sarebbe senza dubbio ben accetta, ma fateci sapere la vostra nei commenti qui sotto.

In copertina MacBook Air M2

