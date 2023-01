Apple continua a prestare grande attenzione al suo crescente ecosistema di servizi tra i quali annoveriamo Apple TV+, Apple Music e Apple Fitness+: il popolare servizio di fitness e benessere introdotto nel 2020 per il quale il colosso di Cupertino ha annunciato interessanti novità per il 2023. Scopriamole insieme.

Tutte le novità in arrivo su Apple Fitness+ nel 2023

Il kickboxing si aggiunge agli allenamenti disponibili

A partire da oggi, 9 gennaio, sul servizio sbarca il kickboxing come nuovo tipo di allenamento total body. Come suggerisce il nome, gli allenamenti di questo tipo sono in grado di mettere alla prova tutti i muscoli del corpo e il kickboxing si andrà così ad aggiungere alle discipline HIIT e allenamento di rafforzamento. Le dinamiche saranno identiche al resto dell’offerta del servizio offrendo la possibilità di scegliere tra sessioni di allenamento da 10, 20 e 30 minuti senza il bisogno di attrezzi di alcun tipo.

Apple anche in questo caso conferma la sua attenzione alla sensibilizzazione alla diversità e all’integrazione accogliendo l’allenatrice di kickboxing Nez Dally, una combattente muay thai passata alla storia per aver gareggiato in Thailandia indossando un hijab.

Sessioni di meditazione dedicate al sonno

Apple Fitness+ è un servizio che si contraddistingue per la versatilità delle modalità offerte tra le quali trovano spazio le sessioni di meditazione guidate suddivise in vari temi come Calma, Gratitudine, Creatività e Resilienza a cui da oggi si aggiunge “Sonno”. La nuova categoria introduce sessioni di meditazione di 20 minuti accompagnate da musiche rilassanti e rumori ambientali al fine di aiutare a riposare meglio. Anche in questo ambito sarà possibile selezionare il tipo di musica preferita e i coach con cui intraprendere le sessioni di rilassamento.

Artist Spotlight con Beyoncé

La novità che ha indubbiamente suscitato più clamore tra gli utenti della piattaforma è l’arrivo di un’intera playlist di allenamento dedicata a Beyoncé nell’ambito della serie Artist Spotlight che questa volta pone l’attenzione sull’ultimo album “Renaissance” dell’artista originaria di Houston. Per la prima volta sarà dunque possibile ascoltare le tracce dell’ultima produzione musicale della cantante nel corso delle sessioni di allenamento. Le canzoni di Beyoncé saranno disponibili nelle categorie Ciclismo, Danza, HIIT, Pilates, Forza, Tapis roulant e Yoga.

Time to Walk: nuove personalità

Un’altra novità di Apple Fitness+ è rappresentata dall’aggiunta di nuovi episodi alla serie Time To Walk in cui fa la sua comparsa l’attrice e attivista Jamie Lee Curtis. La modalità punta a invogliare le persone a camminare di più e più a lungo con l’ausilio di racconti e aneddoti delle personalità più influenti nel mondo della musica, del cinema e dello sport.

Raccolte dedicate a rimettersi in forma

Apple Fitness+ introdurrà due nuove raccolte ossia un raggruppamento di contenuti curati dalla piattaforma per raggiungere un determinato obiettivo di salute.

All’ampio catalogo si aggiungono la raccolta “6 settimane per riprendere la tua forma fisica” e “Migliora il tuo allenamento base” che saranno disponibili per tutti gli abbonati a partire dal 23 gennaio.

E voi? Utilizzate Apple Fitness+ per mantenervi in salute o ricorrete ad altre piattaforme? Fatecelo sapere nel box commenti qui sotto!

Potrebbe interessarti anche: iPhone 15, si parte: Foxconn già pronta ad avviare la fase di “produzione test”