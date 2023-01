Mancano circa 9 mesi alla presentazione ufficiale e al successivo debutto commerciale dei nuovi iPhone 15. La prossima generazione di smartphone di casa Apple, però, è già quasi pronta per la partenza della produzione delle prime unità. Dopo le difficoltà registrate con gli iPhone 14 (e in particolar modo con le varianti Pro), Apple intende giocare d’anticipo e sta iniziando il 2023 con una netta accelerazione rispetto al passato. I partner produttivi della casa di Cupertino intendono farsi trovare pronti. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul programma che porterà all’arrivo sul mercato dei nuovi iPhone 15.

iPhone 15: quattro modelli in arrivo, già pronta la produzione “di prova”

Apple presenterà, quasi sicuramente il prossimo mese di settembre, quattro nuovi smartphone che andranno a costituire la gamma iPhone 15 (con due modelli base e due modelli Pro). Secondo un report di queste ore, i preparativi per l’avvio della produzione di serie dei nuovi smartphone sarebbero a buon punto. La casa di Cupertino si prepara ad avviare la fase di produzione di prova in collaborazione con Foxconn.

Il principale partner di assemblaggio di Apple, infatti, avrebbe già completato i preparativi per iniziare a testare la partenza della produzione di massa dei nuovi iPhone 15. L’obiettivo di Foxconn, naturalmente, raccogliere il maggior numero possibile di ordini da parte di Apple, confermando (e rafforzando) il suo ruolo di principale assemblatore degli iPhone dopo le difficoltà registrate nel corso del 2022 e, in particolare, negli ultimi mesi dello scorso anno.

La fase di produzione “di prova” è un passaggio fondamentale per l’arrivo sul mercato dei nuovi iPhone 15 e serve a Foxconn per affinare, il più possibile, il processo produttivo in vista dell’avvio della produzione di serie vera e propria che vedrà l’azienda impegnata nell’assemblaggio di decine di decine di migliaia di smartphone ogni giorno.

Foxconn sta accelerando i tempi con l’obiettivo di assicurarsi la quota maggiore della produzione. Solo una parte degli ordini dei nuovi iPhone 15 saranno, invece, riservati agli altri partner di Apple, Pegatron e Luxshare che dovranno garantire, però, gli stessi standard qualitativi di Foxconn per la produzione.

Da notare, inoltre, che una parte della produzione di iPhone 15 sarà trasferita in India. Anche in questo caso, sarà Foxconn a gestire l’assemblaggio dei nuovi modelli nel Paese. Apple ha insistito nel progetto di ridurre la sua dipendenza dalla Cina dopo le difficoltà registrate da Foxconn a causa delle norme sempre più restrittive sulla pandemia. Secondo un report recente, l’India è destinata a diventare sempre più importante per la produzione dei dispositivi Apple.

Focus sui nuovi iPhone top di gamma

Come anticipato da diversi rumor, i nuovi iPhone 15 “top di gamma” dovrebbero presentare diverse funzionalità esclusive rispetto agli iPhone 15 “base di gamma” ovvero iPhone 15 e 15 Plus. Nel corso delle prossime settimane, di certo, arriveranno nuove conferme in merito a queste differenze. In ogni caso, è chiaro che per i nuovi iPhone 15 Pro ci sarà un occhio di riguardo in fase di produzione.

Apple, considerando le funzioni inedite di questi smartphone, potrebbe registrare un numero elevatissimo di ordini per i nuovi iPhone “Pro”. Di conseguenza, i partner produttivi dovranno farsi trovare pronti e garantire, fin da subito, un volume di produzione sufficientemente elevato. L’obiettivo principale dell’azienda è evitare un nuovo crollo della produzione legato a fattori esterni come avvenuto negli ultimi mesi del 2022.