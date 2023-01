Tra i vari partecipanti al CES 2023 di Las Vegas figura anche JBL, azienda specializzata in prodotti dedicati all’audio; in occasione della fiera il brand presenta la sua nuova soundbar JBL Bar 1300, le cuffie da gaming JBL Quantum 360X/P e JBL Quantum 910X/P nonché una serie di auricolari true wireless. Scopriamo insieme le novità.

JBL Bar 1300

Con questo prodotto l’azienda va a completare la serie JBL Bar, una nuova soundbar dotata di altoparlanti surround wireless rimovibili, audio surround Dolby Atmos e DTS:X 3D amplificato. JBL Bar 1300 a 15 canali restituisce un audio coinvolgente grazie a sei driver up-firing e l’esclusiva tecnologia MultiBeam di HARMAN. Gli altoparlanti surround wireless rimovibili alimentati a batteria possono essere posizionati ovunque nella stanza, insieme al subwoofer wireless da 10” garantiscono un audio di qualità superiore per gli utilizzi più svariati, dal gaming alla visione di film o alla riproduzione di musica.

JBL Bar 1300 è dotata della nuova tecnologia PureVoice di HARMAN che, grazie ad un algoritmo proprietario, ottimizza la chiarezza della voce senza che gli effetti sonori ad alto volume prendano il sopravvento sui dialoghi; la soundbar è utilizzabile anche in modalità wireless tramite Wi-Fi ed è compatibile con i principali assistenti virtuali quali Alexa, Google Assistant e Siri, grazie ai quali si può avviare la riproduzione di qualsiasi tipo di contenuto. JBL Bar 1300 sarà disponibile a partire da febbraio 2023 al prezzo di 1.499 euro.

Cuffie da gaming JBL Quantum 360X/P e JBL Quantum 910X/P

Le nuove cuffie Quantum 360X/P e Quantum 910X/P sono appositamente pensate per essere utilizzate con Xbox e PlayStation, offrendo un’eccellente qualità audio e una comunicazione senza interruzioni.

Le cuffie Quantum 910X e 910P sono dotate di audio JBL QuantumSPATIAL 360 con tracciamento della testa integrato, in modo da offrire il miglior suono surround spaziale, vantano inoltre la cancellazione attiva del rumore. Saranno disponibili da marzo 2023 al prezzo di 299,99 euro.

I modelli Quantum 360X e 360P sono dotati di DualSOURCE che permette la connessione wireless a due dispositivi tramite Lossless 2,4 GHz e Bluetooth, grazie alla batteria integrata vantano un’autonomia fino a 22 ore. Saranno disponibili da marzo 2023 a 129,99 euro.

I nuovi auricolari true wireless di JBL soddisfano tutti i gusti

Con le nuove serie di cuffie true wireless l’azienda si pone l’obbiettivo di accontentare tutti gli utenti, fornendo fattori di forma adatti ad ogni gusto. La nuova serie JBL Tune viene presentata con tre differenti modelli: Tune Buds (buds standard, driver da 10 mm), Tune Beam (simili nel design ad AirPods Pro, driver da 6 mm) e Tune Flex (con fattore di forma simile alle AirPods standard, driver da 12 mm). Tutti i modelli inoltre presentano la cancellazione attiva del rumore.

Tune Buds e Tune Beam hanno un’autonomia di 12 ore, alla quale se ne aggiungono altre 36 grazie alla custodia di ricarica, mentre Tune Flex si ferma a 8 ore di riproduzione con ulteriori 24 ore grazie alla custodia; le autonomie di tutti i modelli diminuiscono utilizzando la cancellazione del rumore attiva. Tune Buds e Beam sono certificati IP54 contro acqua e polvere, mentre gli auricolari Flex si limitano alla certificazione IPX4; tutti gli auricolari saranno disponibili da giugno con un prezzo di 100 dollari ciascuno.

L’azienda ha anche presentato gli auricolari entry level del marchio, senza cancellazione attiva del rumore, la serie Vibe è formata da Vibe Buds (design bud, driver da 8 mm), Vibe Beam (stick chiuso, driver da 8 mm) e Vibe Flex (stick aperto, driver da 12 mm). Gli auricolari si equivalgono sia dal punto di vista dell’autonomia, che è di otto ore più 24 con la custodia, sia per la certificazione IP54; saranno disponibili a partire da febbraio nelle colorazioni bianco e nero, Vibe Buds e Vibe Beam al prezzo di 50 dollari mentre per Vibe Flex bisognerà spenderne 70.

Infine JBL ha presentato anche il suo ultimo paio di auricolari dedicati allo sport, JBL Endurance Peak 3 presenta il classico design a gancio caratteristico della tipologia di prodotto, includono driver da 10mm, certificazione IP68 e 10 ore di autonomia (più altre 40 grazie alla custodia). Come per gli auricolari entry level non hanno la cancellazione attiva del rumore, saranno disponibili nelle colorazioni bianco e nero a partire da febbraio, al prezzo di 100 dollari.

