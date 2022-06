Presentate al CES 2022 di Las Vegas assieme ad altri due modelli di cuffie true wireless, le JBL Live Pro 2 arrivano oggi sul mercato italiano. Si tratta di un prodotto di fascia medio-alta, con tecnologia di cancellazione del rumore, con un’autonomia super, supporto ai principali assistenti vocali e diverse funzioni smart. Il prezzo non è elevatissimo se paragonato a quel che offrono, ragion per cui vale la pena andarle a scoprire meglio nei dettagli.

Caratteristiche e funzioni delle cuffie JBL Live Pro 2

Le JBL Live Pro 2 sono delle cuffie true wireless di tipo in-ear, quindi piccoline e ideali per un utilizzo in mobilità. Lato hardware, sono dotate di driver audio da 11 mm e di 6 microfoni equipaggiati con la tecnologia di isolamento dal rumore e dal vento. La superficie sensibile al tocco permette di gestire la riproduzione e l’intervento degli assistenti vocali, mentre la certificazione IPX5, che attesta la resistenza contro gli schizzi d’acqua, le rende utilizzabili senza problemi anche per lo sport, o durante un acquazzone.

La batteria, anzi le batterie presenti nelle cuffie e nella custodia di ricarica delle JBL Live Pro 2 costituiscono uno dei punti forti, come anticipato. Basti pensare che il produttore dichiara fino a 10 ore di autonomia continuativa, autonomia che sale a ben 30 ore ricaricando le cuffie con la custodia di ricarica. Valori difficilmente eguagliabili a cui bisogna aggiungere pure la compatibilità con la ricarica wireless Qi e la ricarica rapida che in appena 15 minuti garantisce 4 ore di riproduzione. Per inciso, tali valori variano al variare del volume d’utilizzo, che JBL al momento non ha specificato.

Comunque, queste JBL Live Pro 2 sono anche ricche di funzionalità. In primis la tecnologia True Adaptive Noise Cancelling che, assieme al design cosiddetto stick-closed degli inserti ovali, ai 6 microfoni suddetti e a Smart Ambient, garantiscono una cancellazione del rumore di livello e soprattutto regolabile, per avere consapevolezza o meno dell’ambiente circostante a seconda delle esigenze, senza per forza togliersi le cuffie per conversare, ad esempio. Presente anche la compatibilità con gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa, gestibili “a mani libere”, oltre al Dual Connect + Sync con Google Fast Pair.

Prezzi e disponibilità delle cuffie JBL Live Pro 2

Le cuffie JBL Live Pro 2 sono disponibili in quattro colori: blu, nero, rosa e argento. 149 euro è il prezzo di listino fissato, cuffie che sono acquistabili sul sito web ufficiale e presto anche presso rivenditori selezionabili, presumiamo anche Amazon.

