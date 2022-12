È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che vi abbiamo parlato di Nintendo Switch Pro, l’ipotetica console del colosso giapponese ha fatto parecchio parlare di sé in passato, tanto che alcune voci ne stimavano l’arrivo entro la fine dello scorso anno; col tempo poi le indiscrezioni al riguardo si sono affievolite, fino ad arrivare all’attuale notizia dell’eliminazione del progetto da parte dell’azienda.

Nintendo Switch Pro non si farà, l’azienda preferisce non rischiare e accantona il progetto

Ebbene sì, stando a quanto riportato da John Linneman nel suo podcast Digital Foundry Direct Weekly, sembra che Nintendo abbia cancellato il progetto in questione. Come detto era da un po’ che non trapelavano informazioni riguardanti Nintendo Switch Pro, nonostante circa un anno fa la sua presentazione fosse data per certa, tutto poi è caduto nel dimenticatoio.

Linneman si è rivelato una fonte affidabile in passato, tanto per fare un esempio fu lui il primo a far trapelare quello che è il SoC equipaggiato sull’attuale modello prima dell’uscita; ad ogni modo stando alle ultime dichiarazioni sembra che Nintendo abbia abbandonato il progetto per non rischiare di trovarsi nuovamente in una situazione simile a quelle create da Gamecube e Wii U.

Le console in questione infatti non hanno rappresentato un gran bell’affare per l’azienda, entrambe hanno fatto registrare dati di vendita imbarazzanti rispetto ad altre consolle di successo del brand; l’alternarsi poi di successi e insuccessi, potrebbe aver contribuito all’idea di abbandonare la realizzazione di Nintendo Switch Pro: l’insuccesso di Gamecube è stato sostituito dalle ottime vendite di Nintendo Wii, a cui sono seguite le delusioni derivanti dalla diffusione sul mercato di Nintendo Wii U, per poi tornare a vendere molto bene con l’attuale Nintendo Switch.

Insomma pare che ultimamente l’azienda riesca ad avere successo ogni due generazioni di console e, secondo Linneman, non è atteso alcun successore dell’attuale console per il 2023; in questo modo Nintendo potrebbe dare alla Nintendo Switch un altro anno di vita, avendo più tempo a disposizione per lavorare ad un prodotto per la prossima generazione di dispositivi del brand.

Potrebbe interessarti anche: Nintendo non ha in programma di aumentare i prezzi delle console Switch