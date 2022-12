Il CEO di Microsoft Satya Nadella è noto per aver completato importanti acquisizioni miliardarie come la società che ha prodotto il videogioco Minecraft, la piattaforma LinkedIn e lo sviluppatore di software di riconoscimento vocale e intelligenza artificiale Nuance, per non parlare dell’acquisizione del colosso dei videogiochi Activision Blizzard, attualmente sotto esame dall’antitrust. Ora sembra che il suo prossimo acquisto illustre sarà addirittura Netflix.

Microsoft sarebbe pronta ad acquistare Netflix

Ci sono dei motivi per cui un’acquisizione del genere sembra tutt’altro che assurda. In primo luogo le due società sono già strettamente collegate, in quanto Netflix ha scelto Microsoft come partner pubblicitario per un nuovo servizio di abbonamento supportato dalla pubblicità, inoltre il presidente di Microsoft Brad Smith siede nel consiglio di amministrazione di Netflix.

Secondo quanto riportato da Reuters, Microsoft vuole offrire un servizio di streaming di videogiochi su più dispositivi e Netflix in questo ambito ha grandi progetti dimostrati dai recenti investimenti, come l’acquisizione lo sviluppatore Spry Fox, il suo sesto studio interno di videogiochi.

Un’offerta che include streaming di film e serie TV e videogiochi avrebbe un potenziale enorme, in più l’antitrust potrebbe vedere un’operazione del genere in modo un po’ meno anticoncorrenziale rispetto a quella relativa all’acquisizione di Activision Blizzard.

Con un valore di mercato 13 volte superiore a quello di Netflix, il colosso di Redmond può permettersi un’affare di questa portata che potrebbe concludersi già nel 2023, ma gli analisti di Morningstar hanno dei dubbi relativi all’impatto fiscale che l’operazione avrebbe per Microsoft nei prossimi anni.

