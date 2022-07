L’ufficialità della notizia della futura implementazione di un abbonamento con pubblicità risale a fine giugno, quando i piani alti di Netflix hanno confermato l’intenzione di aderire a questo modello; ora arriva qualche informazione in più.

Netflix ha scelto Microsoft come partner pubblicitario

Nel prossimo futuro, oltre ai piani di abbonamento già esistenti (base, standard e premium) Netflix introdurrà un nuovo piano di abbonamento più economico, supportato da annunci pubblicitari. Il funzionamento non è ancora chiaro, men che meno ne conosciamo il prezzo, ma adesso conosciamo quello che sarà il partner di vendita e tecnologia pubblicitaria a supporto del colosso dello streaming: Microsoft.

Il colosso di Redmond, che tra l’altro di recente ha paventato l’introduzione di annunci pubblicitari nei giochi gratuiti per Xbox, è stato scelto da Netflix per la sua comprovata capacità di supportare l’azienda in quelle che sono le loro esigenze pubblicitarie, la collaborazione avrà dunque come scopo principale quello di creare il primo piano in abbonamento dell’azienda di streaming supportato da annunci pubblicitari. Inoltre a favore di Microsoft (rispetto presumibilmente ad altri candidati) ha giocato un ruolo fondamentale la flessibilità di innovazione nel tempo, sia per quanto riguarda l’ambito tecnologico che quello di vendita, oltre alle solide protezioni offerte per tutelare la privacy degli utenti Netflix.

L’azienda ha manifestato il proprio entusiasmo per l’accordo attraverso le parole del Chief Operating Officer Greg Paters: “Siamo lieti di annunciare che abbiamo selezionato Microsoft come nostro partner di vendita e tecnologia pubblicitaria globale“. Anche Microsoft ha espresso soddisfazione per l’unione delle forze delle due aziende, sia attraverso il suo blog, che tramite Twitter con un post del CEO Satya Nadella.

We’re thrilled Netflix has selected Microsoft as its advertising technology and sales partner. We want publishers to have more long-term viable ad monetization platforms, so more people can access the content they love wherever they are. https://t.co/QmPszxJTOf — Satya Nadella (@satyanadella) July 13, 2022

Come già detto non c’è al momento alcuna informazione sul futuro piano di abbonamento, le due aziende hanno infatti appena iniziato la loro collaborazione, quindi ci vorrà del tempo. Quello che conosciamo invece è l’obbiettivo di Netflix, ovvero offrire ai consumatori una scelta più ampia, nonché un’esperienza premium e migliore.

