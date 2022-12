Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di dicembre 2022 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo mese natalizio non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a dicembre 2022 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a dicembre 2022

Film in uscita su Netflix

Troll (original)

Apriamo le novità Netflix di dicembre 2022 con il sorprendente Troll, film ambientato tra le montagne della Norvegia che racconta di un troll che si risveglia dopo millenni. L’enorme mostro in pieno stile “Godzilla” distrugge ogni cosa trovi sul suo cammino verso Oslo, scatenando terrore e caos nel Paese. Un gruppo di ricercatori, unito al responsabile del suo risveglio, proverà a fermare la creatura, che credevano esistesse solamente nelle leggende. Ce la faranno? Scopritelo in streaming dal 1° dicembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Troll.

I Guerrieri del Futuro (original)

Da non perdere questo mese sulla piattaforma I Guerrieri del Futuro, film di fantascienza di Hong Kong campione di incassi. Anno 2055: un meteorite si schianta su una futura Hong Kong devastata, come tutto il resto del pianeta, dall’inquinamento e dal riscaldamento globale. Sorprendentemente, il meteorite porta con sé un organismo vegetale alieno in grado di purificare l’atmosfera. Il rovescio della medaglia è che, a contatto con l’acqua, cresce rapidamente distruggendo ogni cosa sul suo cammino. Armato della mappa genetica della pianta, un ristretto gruppo di eroi cercherà di salvare la città ad ogni costo. Disponibile in streaming dal 2 dicembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di I Guerrieri del Futuro.

Pinocchio di Guillermo del Toro (original)

Da vedere a dicembre 2022 l’attesissimo Pinocchio di Guillermo del Toro, film Netflix tratto dalla celebre fiaba di Collodi che mischia i generi animazione, fantasy e musicale. Ambientato nell’Italia degli anni ’30, mentre imperversava il fascismo di Benito Mussolini, la pellicola segue la storia di Pinocchio, un burattino di legno che incredibilmente prende vita grazie al desiderio del padre, il vecchio falegname Geppetto, che ha costruito la piccola marionetta in ricordo del figlio perso. Quando Pinocchio prende vita, è desideroso di diventare un bambino in carne e ossa, ma non è affatto un ragazzo esemplare e ne combina di tutti i colori, coinvolgendo il povero Geppetto. Proprio per non causare più problemi al padre, insieme a Sebastian, un grillo parlante che viveva nel tronco da dove lui è stato ricavato, intraprende un viaggio per cercare il suo posto nel mondo. Disponibile in streaming dal 9 dicembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Pinocchio di Guillermo del Toro.

BARDO, la cronaca falsa di alcune verità

Da vedere questo mese anche BARDO, la cronaca falsa di alcune verità, targato Alejandro G. Iñárritu (vincitore di cinque premi Oscar). Segue il percorso intimo e commovente di Silverio, noto giornalista e documentarista messicano che vive a Los Angeles. Dopo aver vinto un prestigioso premio internazionale, si sente obbligato a tornare nel suo Paese nativo, inconsapevole del fatto che il viaggio lo spingerà verso i suoi limiti esistenziali. La follia di ricordi e paure si estende al presente, infondendo un senso di stupore e meraviglia nel suo quotidiano. Tra emozioni e grandi risate, Silverio si pone domande universali ma intime riguardo all’identità, al successo, alla mortalità, alla storia del Messico e ai profondi legami familiari che condivide con la moglie e i figli. Cosa significa essere umani in questo particolare periodo? Disponibile dal 16 dicembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di BARDO, la cronaca falsa di alcune verità.

Natale a tutti i costi (original)

Entriamo nell’atmosfera natalizia con Natale a tutti i costi, commedia con Christian De Sica, Angela Finocchiaro e Claudio Colica. Il film racconta la storia di una famiglia, composta dai genitori Carlo e Anna e dai figli Alessandra ed Emilio. Quando i ragazzi abbandonano il nido e la provincia per andare a vivere in città, la loro famiglia perfetta si separa, lasciando per la prima volta dopo venticinque anni i genitori da soli. I due figli, presi dalla loro nuova vita indipendente, iniziano ad allontanarsi sempre più da mamma e papà: i contatti si limitano a qualche chiamata di breve durata, finché i due arrivano a non presentarsi neanche più ai funerali e ai compleanni dei parenti. All’annuncio che non passeranno il Natale coi genitori, presi dalla rabbia e dalla disperazione, Carlo e Anna decidono di mettere in atto un piano: fingere di aver ereditato da una lontana zia una grossa cifra, sperando di vedere i figli tornare a casa. La loro idea funziona, perché Alessandra ed Emilio tornano per le feste, speranzosi di ottenere una parte dell’eredità per realizzare i loro sogni nel cassetto. Ma quanto durerà la bugia? E quali saranno le conseguenze? Scopritelo dal 19 dicembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Natale a tutti i costi.

Glass Onion – Knives Out 2 (original)

Chiudiamo le principali novità lato film con quella che è probabilmente quella più attesa: questo mese da non perdere Glass Onion – Knives Out 2, sequel del popolare film Cena con delitto – Knives Out (2019). Il detective Benoît Blanc, ancora una volta interpretato da Daniel Craig, torna per risolvere un mistero in questo nuovo giallo firmato Rian Johnson. L’uomo si reca in Grecia per risolvere un mistero con un nuovo cast di stravaganti sospetti: la nuova avventura vede l’intrepido detective in una lussuosa proprietà su un’isola greca, ma come e perché ci sia arrivato è solo il primo dei tanti misteri da scoprire. Blanc incontra presto un gruppo poco omogeneo di amici giunti su invito del miliardario Miles Bron per la loro riunione annuale. Tra gli ospiti ci sono l’ex socio di Miles Andi Brand, la governatrice del Connecticut Claire Debella, lo scienziato Lionel Toussaint, la stilista ed ex modella Birdie Jay con l’assistente Peg, l’influencer Duke Cody e la fedele fidanzata Whiskey. Come in tutti i gialli che si rispettino, ogni personaggio ha i propri segreti, bugie e motivazioni. Quando ci scappa il morto, tutti sono nella lista dei sospettati. Disponibile dal 23 dicembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Glass Onion – Knives Out 2.

Altri film da vedere su Netflix a dicembre 2022

“Sr.” (original) – 2 dicembre 2022

(original) – 2 dicembre 2022 L’amante di Lady Chatterley (original) – 2 dicembre 2022

(original) – 2 dicembre 2022 Scrooge: Canto di Natale (original) – 2 dicembre 2022

(original) – 2 dicembre 2022 Baby Boss: Un Natale speciale (original) – 6 dicembre 2022

(original) – 6 dicembre 2022 Ardente pazienza (original) – 7 dicembre 2022

(original) – 7 dicembre 2022 Matrimonio a punti (original) – 7 dicembre 2022

(original) – 7 dicembre 2022 Alla luce del sole: il caso Narvarte (original) – 8 dicembre 2022

(original) – 8 dicembre 2022 Murderville: chi ha ucciso Babbo Natale (original) – 15 dicembre 2022

(original) – 15 dicembre 2022 Matilda The Musical di Roald Dahl (original) – 25 dicembre 2022

(original) – 25 dicembre 2022 Rumore bianco (original) – 30 dicembre 2022

Serie TV da vedere su Netflix

Rick & Morty – stagione 6

Inizialmente prevista per il mese di settembre, la sesta stagione di Rick & Morty sbarca su Netflix in questo mese di dicembre 2022. Ritorna la popolare serie TV animata ideata da Justin Roiland e Dan Harmon che racconta le bizzarre avventure dei protagonisti: il nonno Rick, eccentrico scienziato un po’ fuori di testa con una notevole confidenza con l’alcool, e suo nipote Morty, adolescente impacciato che non riesce a non farsi coinvolgere negli improbabili esperimenti del nonno. I due sono ispirati a Marty McFly e a Doc Brown, protagonisti della celebre trilogia di Ritorno al Futuro. La sesta stagione ha a disposizione una storyline più ampia, che si divide lungo più episodi rispetto al solito. Disponibile in streaming dal 1° dicembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della sesta stagione di Rick and Morty.

Sonic Prime (original)

Il celebre riccio blu protagonista dell’iconica saga di videogiochi ritorna sullo schermo con Sonic Prime, l’attesa serie TV d’animazione che nasce da una collaborazione tra Netflix e SEGA. Sonic torna in una veste completamente nuova con un cast rinnovato. Con un colpo di scena, l’amato personaggio si ritrova catapultato in un’avventura inedita in cui il destino del multiverso è nelle sue mani. Una corsa per salvare l’universo dai malvagi complotti del dottor Eggman, nemesi di lunga data, e del suo esercito di robot, ma anche per salvare gli amici che dava per scontati. La serie è composta da 24 episodi, con i primi 8 in arrivo il 15 dicembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sonic Prime.

Emily in Paris – stagione 3 (original)

Le novità Netflix di dicembre 2022 includono la terza stagione di Emily in Paris, che riprende gli eventi da dove si erano conclusi, con Sylvie che ha lasciato il suo posto di lavoro e fondato una sua attività, seguita da Luc e Julien, mentre Emily è rimasta sospesa tra la scelta di chiedere un ruolo più di rilievo nella Savoir o accettare la proposta e restare a Parigi. La terza stagione riparte proprio da qui, con Emily costretta a prendere grosse decisioni. Poche le anticipazioni fornite sulla trama, anche se sappiamo che i protagonisti lasceranno temporaneamente la capitale francese per conoscere altre zone del Paese. La nuova stagione è disponibile in streaming dal 21 dicembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Emily in Paris.

Alice in Borderland – stagione 2 (original)

Proseguiamo con le novità da non perdere questo mese su Netflix con la seconda stagione di Alice in Borderland, serie TV thriller che racconta la storia di un appassionato di videogiochi e dei suoi amici che si ritrovano in una Tokyo parallela, dove per sopravvivere sono costretti a partecipare a una serie di sadici giochi. I nuovi episodi riprendono dal cliffhanger del season finale: la Shibuya deserta della prima stagione lascia spazio alla Shibuya devastata e coperta dalla vegetazione della seconda, dove Arisu e Usagi devono scoprire i misteri di Borderland per riuscire a tornare nel proprio mondo. Disponibile in streaming dal 22 dicembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Alice in Bordeland.

Treason (original)

Concludiamo le principali novità Netflix di dicembre 2022 con Treason, serie TV thriller di spionaggio con Charlie Cox e Olga Kurylenko. Addestrato e formato dall’MI6, Adam Lawrence sembra avere la strada segnata. Un giorno il passato bussa alla sua porta sotto le spoglie di Kara, una spia russa con la quale ha trascorsi complicati, e lo obbliga a rimettere in discussione tutto. Tra Kara, Adam e la moglie Maddy si crea un triangolo: i tre cercano di rivelare i segreti l’uno dell’altra, mentre gestiscono relazioni politiche e diplomatiche, e cercano di proteggere le loro vite personali e quelle dei loro cari. Disponibile in streaming dal 26 dicembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Treason.

Altre serie TV da vedere su Netflix

Archer (stagione 13) – 1° dicembre 2022

– 1° dicembre 2022 L’estate in cui imparammo a volare (stagione 2, prima parte, original) – 2 dicembre 2022

– 2 dicembre 2022 My Unorthodox Life (stagione 2, original) – 2 dicembre 2022

– 2 dicembre 2022 Hot Skull (original)- 2 dicembre 2022

(original)- 2 dicembre 2022 Smiley (original) – 7 dicembre 2022

(original) – 7 dicembre 2022 Too hot to handle (stagione 4, original) – 7 dicembre 2022

– 7 dicembre 2022 Odio il Natale (original) – 7 dicembre 2022

(original) – 7 dicembre 2022 La flor mas bella (original) – 7 dicembre 2022

(original) – 7 dicembre 2022 Harry & Meghan (docuserie original) – 8 e 15 dicembre 2022

(docuserie original) – 8 e 15 dicembre 2022 Dragon Age: Absolution (original) – 9 dicembre 2022

(original) – 9 dicembre 2022 How to Ruin Christmas: The Baby Shower (original) – 9 dicembre 2022

(original) – 9 dicembre 2022 La casa di carta – Corea (parte 2, original) – 9 dicembre 2022

– 9 dicembre 2022 Last Chance U: Basketball (stagione 2, original) – 13 dicembre 2022

– 13 dicembre 2022 Gudetama: un nuovo viaggio (original) – 13 dicembre 2022

(original) – 13 dicembre 2022 The Recruit (original) – 16 dicembre 2022

(original) – 16 dicembre 2022 Cook at all costs (original) – 16 dicembre 2022

(original) – 16 dicembre 2022 Julestorm – La tempesta di Natale (original) – 16 dicembre 2022

(original) – 16 dicembre 2022 Summer Job (original) – 16 dicembre 2022

(original) – 16 dicembre 2022 Dance monsters (original) – 16 dicembre 2022

Queste dunque le migliori novità su Netflix a dicembre 2022 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci.

