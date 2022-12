L’inizio della stagione sciistica ha fatto emergere un altro limite della funzione di rilevamento degli incidenti che Apple integra su suoi iPhone ed Apple Watch: stando alle segnalazioni pervenute, la funzione non è in grado di distinguere sciatori e incidentati, tanto da generare chiamate d’emergenza tutt’altro che necessarie.

Rilevamento degli incidenti difettoso: il caso iPhone 14 negli USA

Stando ad una comunicazione ufficiale della linea per le emergenze 911 di Gallatin County (Montana, USA), solo tra l’1 e il 15 dicembre sono stati 28 gli iPhone della serie 14 di Apple a creare dei falsi allarmi per incidenti d’auto rilevati ma mai esistiti: al loro arrivo, i soccorritori si sono trovati dinanzi dei semplici sciatori intenti a godersi il proprio soggiorno in un resort (nella fattispecie, Big Sky Resort, Bridger Bowl e Yellowstone Club).

Intendiamoci, il rilevamento degli incidenti di Apple è una funzione ottima e lodevole, capace — ove ben funzionante — di salvare vite umane, tuttavia il cortocircuito legato a situazioni di questo tipo rischia di inficiarne non poco l’utilità, poiché la sfiducia nella funzione potrebbe portare gli utenti a disattivarla per evitare situazioni come quella descritta poc’anzi. Insomma, è compito di Cupertino fare in modo di risolvere bug di questo tipo che, tra le altre cose, fanno sprecare tempo e risorse preziose anche alle autorità coinvolte. Nel frattempo, il team di soccorso della contea di Gallatin ha diffuso le seguenti linee guida:

“Nel caso in cui noti un falso allarme di emergenza provenire dal tuo iPhone o Apple Watch, mettiti in contatto con le autorità. Dopodiché, fornisci loro la tua posizione e attività, facendo loro sapere che la chiamata è partita per errore. Se non rispondi, il 911 della Gallatin County proverà a chiamare il tuo numero due volte. Le autorità richiedono che tu risponda e fornisca le informazioni richieste. Se non rispondi a nessuna delle chiamate, il personale di pubblica sicurezza verrà inviato in tuo soccorso”.

Un altro caso simile si è verificato anche nello Utah, come riportato da una fonte locale. In questo caso ad essere falsamente messe in allarme dai presunti incidenti rilevati dai dispositivi Apple sono state le autorità della Summit County, che hanno riscontrato un picco improvviso di chiamate al 911 (si parla di un numero che va dalle tre alle cinque chiamate al giorno provenienti da dispositivi Apple, nessuna delle quali finora corrispondente al vero). A riferire dell’elevato numero di chiamate ricevute è stato il supervisore della Summit County Dispatch Center Suzie Butterfield. In diversi casi, gli utenti coinvolti non hanno risposto al ricontatto da parte dei soccorritori, in quanto del tutto inconsapevoli dell’avvio della chiamata di emergenza. Butterfield ha riferito di non dare troppo peso alla vicenda, consigliando comunque agli utenti di non disabilitare la funzione, che potrebbe rivelarsi molto utile in presenza di una vera situazione di emergenza.

Cosa ne pensano gli utenti

Il malfunzionamento è stato confermato anche da diversi utenti Reddit, alcuni dei quali invece consigliano di disattivare la funzione durante la pratica sciistica per via della sua inaffidabilità:

“Qualora stiate sciando, potreste voler disattivare il rilevamento degli incidenti del vostro iPhone 14. Ieri ero fuori per la prima volta, avevo lo smartphone in tasca e stavo scendendo da Tinkerbell a passo moderato facendo dei piccoli cambi di direzione alla mia seconda uscita dell’anno. Per rendere l’idea di quanto fosse moderata l’andatura, avevo appena superato un cartello di invito a rallentare con tre pattuglie di sicurezza e nessuna di esse ha alzato un sopracciglio al mio passaggio. Mi sono fermato in attesa di mia moglie e il mio telefono ha iniziato a urlare «Sei stato coinvolto in un incidente? Chiameremo i servizi di emergenza in 20 secondi! Woop! Woop!». L’ho disattivato il più velocemente possibile e ho immediatamente disattivato le funzioni di notifica per le emergenze”.

Non è la prima volta che Apple incappa in una brutta figura di questo tipo: nelle scorse settimane il rilevamento degli incidenti di iPhone ed Apple Watch era stato messo in crisi dalle montagne russe.

