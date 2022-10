Apple ha da poco presentato la sua nuova famiglia di iPhone 14 e i nuovi Apple Watch e, come spesso accade con i prodotti nuovi, hanno iniziato a manifestarsi una serie di bug in diversi ambiti; quello di cui vi parliamo oggi però è abbastanza fastidioso visto che rischia di impegnare preziose risorse dei servizi di emergenza senza motivo. Scopriamo l’ultimo bug di iPhone 14.

Una delle novità introdotte con la serie iPhone 14 riguarda il rilevamento degli incidenti stradali, tale funzione qualora venga rilevato un possibile impatto invia una notifica all’utente e, se questo non interagisce con il dispositivo entro 20 secondi (decidendo di ignorare l’avviso oppure chiamando autonomamente i soccorsi attraverso lo swipe dedicato), si occupa di avvisare le autorità competenti segnalando l’incidente e dando precise indicazioni sulla posizione.

Si tratta di una funzione molto comoda, già presente sugli smartphone di Google da circa tre anni, ma la controparte di Apple sta causando qualche problema: sembra infatti che un bug del software deputato al rilevamento degli incidenti interpreti un giro sulle montagne russe come un sinistro stradale; la questione è stata portata alla ribalta da Joanna Stern, giornalista del Wall Street Journal, attraverso un post su Twitter.

Since the iPhone 14 went on sale, the 911 dispatch center near Kings Island amusement park has received at least six phones calls saying:

“The owner of this iPhone was in a severe car crash…”

Except, the owner was just on a roller coaster.

🆕 by me: https://t.co/hp1fHZBIf6 pic.twitter.com/i0lZPoWzGz

— Joanna Stern (@JoannaStern) October 9, 2022