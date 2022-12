Le novità Infinity+ di dicembre 2022 da vedere tra film, serie TV e originals sono in arrivo. Il popolare servizio di streaming di Mediaset, che include anche i contenuti Mediaset Premium e che si è rinnovato durante la primavera 2021 con la nascita di Mediaset Infinity, è tra i più longevi sul mercato italiano dell’intrattenimento e accoglie anche questo mese natalizio diversi nuovi contenuti: curiosi di scoprire insieme cosa guardare su Infinity+ nei prossimi giorni?

Se state cercando consigli su cosa vedere su Infinity+ a dicembre 2022 siete quindi capitati nel posto giusto: stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito, come sempre dai film.

Cosa guardare su Infinity+ a dicembre 2022

Film in uscita su Infinity+

Animali Fantastici: I segreti di Silente & Harry Potter 20° Anniversario: Ritorno a Hogwarts (Premiere)

Le novità Infinity+ di dicembre 2022 strizzano l’occhio ai fan di Harry Potter con Animali Fantastici: I segreti di Silente e lo speciale Harry Potter 20° Anniversario: Ritorno a Hogwarts. Il terzo capitolo dell’omonima saga prequel vede Newt Scamander (Eddie Redmayne) imbarcarsi in una nuova avventura per fermare il pericoloso mago Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen, che ha preso il posto di Johnny Depp). Il professor Albus Silente (Jude Law) sa che il potente mago oscuro vuole prendere il controllo del mondo magico, ma non essendo in grado di fermarlo da solo, affida a Newt il compito di guidare un’intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso Babbano pasticcere in una pericolosa missione, dove incontrano vecchie e nuove creature e si scontrano con la legione di seguaci di Grindelwald. Con una posta in gioco così alta, quanto potrà rimanere in disparte Silente? Insieme al film arriva sulla piattaforma lo speciale dedicato al 20° anniversario firmato HBO Max, che vede riuniti tantissimi volti noti del cast degli otto film di Harry Potter, a partire proprio dal trio di protagonisti composto da Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint. Insieme a loro ci saranno anche il regista Chris Columbus e una lunga lista di attori, tra i quali Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch e Ian Hart. Disponibili dal 2 all’8 dicembre 2022 con l’iniziativa Premiere. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Animali Fantastici: I segreti di Silente, mentre qui il trailer ufficiale di Harry Potter 20° Anniversario: Ritorno a Hogwarts.

Fortress – La fortezza

Gli amanti di action e thriller hanno a disposizione questo mese Fortress – La fortezza, film con Bruce Willis che interpreta un ex agente della CIA che vive ormai in pensione in un resort in mezzo ai boschi. Un giorno, il figlio che non vede da diverso tempo arriva a fargli visita, ma è seguito da Balzary, un vecchio nemico accompagnato dal suo gruppo di criminali. Padre e figlio sono costretti a rinchiudersi in un bunker dotato di moderna tecnologia: saranno sufficienti le armi più potenti e lo spesso muro di acciaio a difenderli dai piani di vendetta di Balzary? Potete scoprirlo dal 2 dicembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Fortress – La fortezza.

Bombshell – La voce dello scandalo

Tra le novità Infinity+ di dicembre 2022 da vedere c’è Bombshell – La voce dello scandalo, film diretto da Jay Roach basato su una storia vera: uno scandalo sessuale che ha sconvolto l’America e l’impero mediatico di Fox News. La pellicola incrocia le storie di tre donne di età diverse e di diverso “potere”, tutte impiegate presso la citata rete televisiva. 2016: le elezioni presidenziali sono alle porte e la star di Fox News Megyn Kelly (Charlize Theron) sta per moderare un dibattito tra i candidati. Tra questi Donald Trump, e l’intervistatrice, con le sue domande riguardanti commenti sessisti e accuse di molestie, si mette al centro di una controversia mediatica. Nello stesso studio, Gretchen Carlson (Nicole Kidman), riceve un commento sessista durante una diretta TV e decide di rivolgersi a degli avvocati. Più giovane e inesperta la conservatrice Kayla Popisil (Margot Robbie), che spera di ricevere una promozione, ma non sa bene a cosa sta andando incontro. Queste tre donne, ognuna per un motivo diverso, hanno subito molestie e sono pronte a rivelare al mondo quando sia corrotto, tossico e viscido il loro posto di lavoro. Disponibile dal 3 dicembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Bombshell – La voce dello scandalo.

Vendetta

Questo mese arriva sulla piattaforma anche Vendetta, uno degli ultimi film con Bruce Willis prima del suo ritiro dalle scene. L’ex marine William Duncan decide di vendicare autonomamente sua figlia, brutalmente uccisa da due uomini che fanno parte di una squadra mafiosa. L’uomo riesce nel suo intento, ma si ritroverà a doversi difendere dal resto della gang di cui i due assassini facevano parte, che vuole vendicare la loro morte. Ce la farà a mettersi in salvo e a trovare definitivamente la pace? All’interno del cast possiamo citare Clive Standen, Theo Rossi, Thomas Jane, Kurt Yue, Bruce Willis e Mike Tyson. Disponibile dal 6 dicembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Vendetta.

DC League of Super-Pets (Premiere)

Una delle novità Infinity+ da non perdere a dicembre è senza dubbio DC League of Super-Pets, divertente film d’animazione diretto da Jared Stern e Sam Levine che ha come protagonisti gli animali domestici DC Comics dotati di superpoteri. La storia ruota attorno a Krypto (doppiato da Lillo o con voce originale di Dwayne Johnson), il super cane di Superman, con il quale condivide i poteri e la battaglia contro la criminalità nella città di Metropolis. Quando Superman e tutta la Justice League vengono rapiti, Krypto dovrà cercare aiuto per salvarli. Superdog mette su una squadra improvvisata di animali domestici, che dovranno non solo salvaguardare la città, ma soprattutto portare in salvo gli eroi rapiti. All’interno della squadra abbiamo Asso il Bat-Segugio (doppiato da Maccio Capatonda o con voce originale di Kevin Hart), cane di Batman, MP la paffuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo. Ciascuno ha un potere che lo rende speciale, e unendo le forze proveranno a compiere una vera impresa. Disponibile dal 9 al 22 dicembre 2022 con l’iniziativa Premiere. Qui potete vedere il trailer ufficiale di DC League of Super-Pets.

Elvis (Premiere)

Questo mese ritorna sulla piattaforma Elvis, film ancora una volta disponibile con l’iniziativa Premiere. Diretto da Baz Luhrmann, racconta la vita di Elvis Presley (interpretato da Austin Butler) e mostra l’ascesa e il successo che gli hanno permesso di diventare una delle icone del panorama culturale americano. La pellicola parla anche del suo matrimonio con Priscilla (interpretata da Olivia DeJonge) e del rapporto ventennale con il suo manager, il colonnello Tom Parker (Tom Hanks), mentre gli Stati Uniti vivono uno stravolgimento socio-culturale che li porterà a grandi cambiamenti. Un film da non perdere per gli amanti del Re del Rock and Roll e della musica in generale. Disponibile con Premiere dal 23 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Elvis.

Il giorno più bello del mondo

Cambiamo genere con Il giorno più bello del mondo, commedia diretta da Alessandro Siani (anche protagonista) che costituisce un inno alla vita, che da un momento all’altro può portare bellezza. La storia di Arturo Meraviglia, piccolo impresario teatrale ormai sull’orlo del fallimento. Un inaspettato lascito da parte di un lontano zio accende la speranza di poter sanare i suoi debiti, ma l’eredità non è in denaro: si tratta di due bambini, Rebecca (Sara Ciocca) e Gioele (Leone Riva). Sconfortato, Arturo inizia la convivenza burrascosa con i due, ma un giorno scopre che Gioele ha un potere straordinario ed è capace di fare magie. Gioele potrebbe quindi essere la soluzione ai problemi di Arturo e la salvezza di un presente in declino e senza futuro, ma il talento del piccolo attira anche un gruppo di scienziati, che lo tiene sott’occhio con l’intenzione di studiare cosa nascondono le sue grandi doti da illusionista. Arturo si ritrova a dover proteggere il bambino, sia per la sua impresa che per l’affetto che lo lega a lui. Insieme a lui ci saranno amici fuori dal comune e un’affascinante ricercatrice, tutti pronti a correre all’avventura pur di aiutare Arturo a vivere il giorno più bello del mondo. Disponibile dal 31 dicembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Il giorno più bello del mondo.

Altri film da vedere su Infinity+ a dicembre 2022

L’amore bugiardo – Gone girl – 1° dicembre 2022

– 1° dicembre 2022 È arrivato il broncio – 1° dicembre 2022

– 1° dicembre 2022 Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre – 1° dicembre 2022

– 1° dicembre 2022 Il viaggio di Amelie – 4 dicembre 2022

– 4 dicembre 2022 Motherless Brooklyn – I segreti di una città – 5 dicembre 2022

– 5 dicembre 2022 Doctor sleep – 5 dicembre 2022

– 5 dicembre 2022 Attraverso i miei occhi – 7 dicembre 2022

– 7 dicembre 2022 Delitto in Amboise – 7 dicembre 2022

– 7 dicembre 2022 The Lodgers – Non infrangere le regole – 8 dicembre 2022

– 8 dicembre 2022 Sotto assedio – White house down – 13 dicembre 2022

– 13 dicembre 2022 Delitto a Kermadec – 14 dicembre 2022

– 14 dicembre 2022 La ragazza del treno -15 dicembre 2022

-15 dicembre 2022 John Wick 3 – Parabellum – 16 dicembre 2022

– 16 dicembre 2022 God of Egypt – 17 dicembre 2022

– 17 dicembre 2022 Delitto a Mont Saint-Michel – 21 dicembre 2022

– 21 dicembre 2022 Lion – La strada verso casa – 22 dicembre 2022

– 22 dicembre 2022 Aiuto, ho ristretto i miei amici – 23 dicembre 2022

– 23 dicembre 2022 Delitto a Marsiglia – 28 dicembre 2022

– 28 dicembre 2022 Il GGG – Il grande gigante gentile – 30 dicembre 2022

– 30 dicembre 2022 Tolkien – 31 dicembre 2022

Serie TV da vedere su Infinity+

Roswell, New Mexico – stagione 3

Le novità Infinity+ di dicembre 2022 lato serie TV includono la terza stagione di Roswell, New Mexico, composta da 13 episodi. La serie TV, reboot della serie dei primi anni 2000, è ispirata alla serie di romanzi per ragazzi Roswell High di Melinda Metz e racconta la storia della figlia di due persone immigrate e senza documenti, Liz Ortecho, che dopo essere tornata nella sua città natale di Roswell, scopre che la sua cotta adolescenziale, Max Evans, è un alieno che ha tenuto nascoste le sue capacità soprannaturali. Nella nuova stagione, ancora sconvolti dagli eventi dello scorso anno, gli alieni di Roswell e i loro alleati vengono riuniti a causa di una minaccia da parte di uno sconosciuto e di un omicidio che non è ancora avvenuto. Si tratta della penultima stagione per la serie, che si chiuderà con la quarta stagione. La terza è disponibile sulla piattaforma dal 1° dicembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Roswell, New Mexico.

DC’s Legends of Tomorrow – stagione 6

Questo mese tra le serie da guardare c’è la sesta stagione di DC’s Legends of Tomorrow, popolare serie CW basata su un gruppo di personaggi della DC Comics e ambientata all’interno dell’Arrowverse. È incentrata su un gruppo di personaggi già apparsi in altre serie di questo universo, le cosiddette Leggende, che cercano di salvare il loro mondo venendo nel nostro e intraprendendo degli incredibili viaggi nel tempo. All’inizio di questo sesto capitolo, le Leggende si risvegliano dopo una notte di baldoria nella Londra del 1977. Constantine e Zari hanno trascorso la notte insieme, ma Sara è scomparsa nel nulla. La serie si concluderà con la settima stagione. La sesta, composta da 15 episodi, è disponibile dal 2 dicembre 2022. Qui potete vedere il trailer della sesta stagione di DC’s Legends of Tomorrow.

Claws – stagione 4

Chiudiamo le principali novità da vedere su Infinity+ a dicembre con la quarta e ultima stagione di Claws, serie TV che mischia dramma e commedia. Racconta la storia di cinque manicuriste del salone Nail Artisan di Manatee County, in Florida, che entrano a far parte del mondo della criminalità organizzata quando iniziano a riciclare denaro per una clinica del dolore delle vicinanze. La proprietaria, Desna Simms, è desiderosa di espandersi e di avere un salone migliore: vive con il fratello autistico ed è fidanzata con il nipote di un boss locale. Tra un omicidio e una manicure, la serie affronta tematiche complesse e delicate come le questioni di razza, classe, genere e orientamento sessuale. Alla fine della terza stagione, Desna si ritrova in una situazione precaria: la violenza che ha visto e commesso le provoca terribili allucinazioni e il casinò viene incendiato per vendetta. La quarta stagione è composta da 10 episodi e va a concludere la serie. Disponibile dal 2 dicembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di Claws.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Infinity+ a dicembre 2022 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di dicembre da non perdere su altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci: nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

