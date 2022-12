Quali sono le novità da vedere a dicembre 2022 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a dicembre 2022 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo mese natalizio. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a dicembre 2022

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Father Stu

Apriamo le novità NOW e Sky On Demand di dicembre 2022 con Father Stu, film che racconta la storia di Stuart Long (Mark Wahlberg), pugile amatoriale che a causa di un grave infortunio deve dire addio anticipatamente alla propria carriera. L’uomo si trasferisce a Los Angeles in cerca di fama, ma trova impiego come commesso di un supermercato. Qui conosce Carmen (Teresa Ruiz), un’insegnante di una scuola cattolica che Stuart vuole a tutti i costi conquistare. Per cercare di fare colpo sulla donna, inizia a frequentare sempre più spesso la chiesa, ma un incidente lo porterà a chiedersi se la seconda possibilità che gli è stata data non sia da sfruttare per aiutare il prossimo. E così diventa un prete cattolico, Padre Stu. Disponibile dal 4 dicembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Father Stu.

Chi ha incastrato Babbo Natale?

Entriamo nel periodo natalizio con Chi ha incastrato Babbo Natale?, commedia diretta e interpretata da Alessandro Siani con Christian De Sica, Angela Finocchiaro e Diletta Leotta. La magia del Natale è a rischio a causa della Wonderfast, un’azienda che si occupa di consegne che non accetta di essere seconda a nessuno, neanche a Babbo Natale. Per questo l’azienda corrompe il capo degli elfi di Babbo Natale per convincerlo a far entrare nella fabbrica Genny Catalano, truffatore noto come il “re dei pacchi”, come manager per la gestione delle consegne, insieme al suo scugnizzo di 8 anni. Lo scopo è quello di far arrivare nelle case dei veri e propri “pacchi”, in modo da screditare l’efficienza di Babbo Natale. Riusciranno nel loro intento, o avrà la meglio la magia del Natale? Scopritelo dal 5 dicembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Chi ha incastrato Babbo Natale?.

A Christmas Story Christmas

Sequel del celebre film cult A Christmas Story (1983), arriva questo mese A Christmas Story Christmas, film natalizio targato HBO Max ambientato trent’anni dopo gli eventi raccontati nel primo, con il ritorno di Peter Billingsley nei panni di Ralph. Ormai cresciuto, quest’ultimo è sposato con Sandy (Erinn Hayes) ed è padre di due bambini. Desidera assicurare alla sua famiglia un Natale speciale, ma la morte del padre lo costringe a mettersi in viaggio per raggiungere la sua città natale, in Indiana, in modo da trascorrere le feste con la madre, rimasta vedova. Disponibile dal 6 dicembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di A Christmas Story Christmas.

The Hanging Sun – Sole di Mezzanotte (original)

Da non perdere a dicembre su NOW e Sky il film originale The Hanging Sun – Sole di Mezzanotte, thriller diretto da Francesco Carrozzini. Racconta la storia di John (Alessandro Borghi), un uomo in fuga dopo un atto di tradimento ai danni del boss per cui prestava servizio. Il criminale è Dad (Peter Mullan), che oltre ad essere il suo capo è anche suo padre, e John è costretto a trovare un posto remoto in cui potersi rifugiare. Decide di viaggiare verso l’estremo Nord e di cercare rifugio nel mezzo di una foresta, sita nei pressi di un paesino isolato dove la religione ha una grande importanza e le persone sembrano vivere in un’altra epoca. Qui conosce Lea e il figlio Caleb. Visto che il sole non tramonta mai a causa del “sole di mezzanotte”, l’uomo inizia a confondere non solo notte e giorno, ma anche la vita reale con la fantasia, arrivando a non capire se quel che vede è verità o frutto della sua immaginazione. Tra alberi e gelo, si ritroverà a dover fare i conti con il suo passato, mentre Lea è costretta ad affrontare la morte del marito e gli abitanti del Paese, che pensano che sia lei la causa della sua dipartita. Disponibile dal 12 dicembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Hanging Sun – Sole di Mezzanotte.

Ambulance

Tra le novità NOW e Sky di dicembre 2022 c’è anche Ambulance, film d’azione diretto da Michael Bay che racconta la storia di Danny (Jake Gyllenhaal) e Will (Yahya Abdul-Mateen II), due fratelli molto diversi tra loro: il primo è un criminale affermato, il secondo un veterano di guerra che ha bisogno di soldi per pagare un intervento per la moglie. Quando Will chiede aiuto al fratello, quest’ultimo gli propone una rapina che permetterebbe di portarsi a casa ben 32 milioni di dollari. Non avendo alternative, Will accetta, ma qualcosa durante il colpo va storto, e i due non possono fare altro che darsi alla fuga prendendo il controllo di un’ambulanza, che ospita l’infermiera Cam Thompson (Eiza González) e un poliziotto ferito. Si prospetta una fuga ad alta velocità tra le strade di Los Angeles. Disponibile dal 19 dicembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ambulance.

Midnight in the Switchgrass – Caccia al serial killer

Da vedere questo mese c’è Midnight in the Switchgrass – Caccia al serial killer, film con protagonisti Bruce Willis e Megan Fox. Mentre si trovano in Florida per un altro caso, gli agenti dell’FBI Helter e Lombardo incrociano la loro strada con quella dell’agente di polizia Crawford, che sta indagando su una serie di omicidi di donne che sembrano essere collegati tra loro. Lombardo e Crawford decidono di collaborare in una missione sotto copertura, ma qualcosa va storto e Lombardo si ritrova in grave pericolo. L’indagine si trasforma in un intricato gioco del gatto col topo con l’assassino. Disponibile dal 20 dicembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Midnight in the Switchgrass – Caccia al serial killer.

Downton Abbey II – Una nuova era

Le novità di dicembre includono Downton Abbey II – Una nuova era, sequel del film del 2019 basato sull’omonima e popolare serie TV britannica, ambientata all’inizio del XX secolo nello Yorkshire. Nella tenuta di Downton Abbey, situata nella campagna inglese, si intrecciano ancora una volta le vicende della famiglia Crawley e della sua servitù. La villa è in subbuglio per i preparativi delle nozze tra Tom Branson e la signorina Lucy Smith, ex cameriera, mentre Lady Violet Crawley Grantham (Maggie Smith) riceve in eredità una villa nel sud della Francia. Quest’ultima decide di recarvisi per un soggiorno, accompagnata da parte della famiglia e dai fedeli servi, mentre a Downton Abbey arriva una troupe cinematografica per girare un film. Disponibile dal 20 dicembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Downton Abbey II – Una nuova era.

Animali Fantastici – I segreti di Silente

Tra i film da guardare su NOW e Sky On Demand arriva Animali Fantastici – I segreti di Silente, terzo capitolo dell’omonima saga prequel con protagonista Eddie Redmayne. Newt Scamander è costretto a imbarcarsi in una nuova avventura per fermare il pericoloso mago Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen, che ha preso il posto di Johnny Depp). Il professor Albus Silente (Jude Law) sa che il potente mago oscuro vuole prendere il controllo del mondo magico, ma non essendo in grado di fermarlo da solo, affida proprio a Newt il compito di guidare un’intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso Babbano pasticcere in una pericolosa missione, dove incontrano vecchie e nuove creature e si scontrano con la legione di seguaci di Grindelwald. Con una posta in gioco così alta, quanto potrà rimanere in disparte Silente? Scopritelo dal 26 dicembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Animali Fantastici – I segreti di Silente.

The Outfit

Da non perdere questo mese The Outfit, thriller poliziesco con Mark Rylance, Zoey Deutch e Dylan O’Brien che fa segnare il debutto alla regia di Graham Moore. Il film ruota intorno a un sarto inglese, il “tagliatore”, che lavora a Chicago e che ha tra i clienti una famiglia di feroci gangster. Leonard Burling, celebre sarto inglese che creava abiti in una famosa sartoria di Londra, dopo una tragedia personale si trasferisce nella “città del vento” per gestire una piccola sartoria nei bassifondi della città, in un quartiere controllato dal boss della mafia irlandese Roy Boyle. Il figlio di quest’ultimo, Ritchie, e il suo guardaspalle, Francis, usano il negozio come deposito per il denaro proveniente dai loro traffici e i loro scambi. Una sera, Francis irrompe nel negozio con Ritchie, ferito all’addome da un proiettile dopo uno scontro a fuoco. Disponibile dal 29 dicembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Outfit.

L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky lato film con L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat, pellicola che racconta gli eventi legati all’omonima operazione condotta nella primavera del 1943 durante la Seconda guerra mondiale dai servizi anglo-americani, con lo scopo di depistare l’esercito nazista. Gli Alleati sono pronti per sbarcare in Sicilia, ma si trovano di fronte a un arduo compito: proteggere le loro forze dal fuoco tedesco ed evitare quello che sarebbe un vero massacro. Due ufficiali, Ewen Montagu (Colin Firth) e Charles Cholmondeley (Matthew Macfadyen) escogitano una strategia, mettendo in circolazione false indicazioni sullo sbarco delle truppe. Il piano ruota intorno a uno degli agenti meno sospettabile di tutti, visto che è già morto, ma l’inganno si rivelerà un vero vantaggio per gli Alleati? Disponibile dal 30 dicembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat.

Altri film da vedere su NOW e Sky On Demand a dicembre 2022

Jingle Bell Bride – Natale in Alaska – 1° dicembre 2022

– 1° dicembre 2022 Fatima – 7 dicembre 2022

– 7 dicembre 2022 Sognando Marte – 9 dicembre 2022

– 9 dicembre 2022 Rumba therapy – 10 dicembre 2022

– 10 dicembre 2022 7 donne e un mistero – 11 dicembre 2022

– 11 dicembre 2022 Hope – 14 dicembre 2022

– 14 dicembre 2022 Il Kaiser – Franz Beckenbauer (original) – 16 dicembre 2022

(original) – 16 dicembre 2022 Open Arms – La legge del mare – 18 dicembre 2022

– 18 dicembre 2022 È stato tutto bello – Storia di Paolino e Pablito – 21 dicembre 2022

– 21 dicembre 2022 Il ritratto del Duca – 23 dicembre 2022

– 23 dicembre 2022 Troppo cattivi – 24 dicembre 2022

Questo mese c’è una sola “Collection” ed è dedicata ai film di Natale (dal 1° al 31 dicembre 2022).

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Young Rock – stagione 2

Finalmente tra le novità NOW e Sky On Demand di dicembre 2022 arriva la seconda stagione di Young Rock, divertente sitcom basata sulla vita dell’attore ed ex wrestler Dwayne “The Rock” Johnson. In un futuro nel quale Dwayne si ritrova candidato come presidente degli Stati Uniti, riflette sulla sua giovinezza raccontando i momenti che lo hanno formato e ricordando le persone più importanti della sua vita. In questi nuovi episodi vedremo anche l’inizio della carriera da wrestler. La serie prevede anche una terza stagione, ancora inedita in Italia. La seconda è disponibile dal 19 dicembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Young Rock.

His Dark Materials – stagione 3

Particolarmente attesa anche la terza e ultima stagione di His Dark Materials – Queste oscure materie, serie TV fantasy basata sull’omonima trilogia letteraria scritta da Philip Pullman. Si conclude con gli ultimi otto episodi basati sul libro “Il cannocchiale d’ambra” l’avventura tra i mondi di Lyra Belacqua (interpretata da Dafne Keen), che vede tornare Will Parry (Amir Wilson), Mrs Coulter (Ruth Wilson) e Lord Asriel (James McAvoy). La terza stagione riprende dal tumultuoso finale della seconda, con Lyra e Will (ora possessore della Lama Sottile) che per scoprire la verità dovranno spingersi in luoghi oscuri dai quali nessuno ha fatto mai ritorno. Nel frattempo, la guerra contro l’Autorità messa in piedi da Lord Asriel, padre di Lyra, è sempre più vicina. Disponibile dal 21 dicembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di His Dark Materials.

CSI: Vegas

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky di dicembre 2022 con la prima stagione di CSI: Vegas, sequel della celeberrima serie TV procedurale CSI – Scena del crimine che vede tornare protagonisti William Petersen e Jorja Fox nei panni di Gil Grissom e Sara Sidle. Non mancano Wallace Langham e Paul Guilfoyle, che tornano nelle vesti di David Hodges e Jim Brass. Di fronte a una minaccia esistenziale che potrebbe far crollare il laboratorio criminale, una brillante squadra di investigatori forensi accoglie dei vecchi amici e sfrutta nuove tecniche per preservare la giustizia della “città del peccato”, Las Vegas. Disponibile dal 26 dicembre 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di CSI: Vegas.

Altre serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

S.W.A.T. (stagione 4) – 1° dicembre 2022

– 1° dicembre 2022 Gossip Girl (stagione 2) – 2 dicembre 2022

– 2 dicembre 2022 Creature grandi e piccole – 3 dicembre 2022

– 3 dicembre 2022 I delitti della gazza ladra (miniserie) – 18 dicembre 2022

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a dicembre 2022. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

