Dopo aver portato con il loro debutto una ventata di novità a un mercato spesso stagnante, i dispositivi pieghevoli rappresentano una categoria ormai consolidata nel settore tecnologico grazie al lavoro di brand come Samsung in primis, Oppo, Huawei, Lenovo, Asus a cui dovrebbe aggiungersi, stando ad alcuni rumor, anche Apple.

Il colosso di Cupertino, una volta motore trainante dell’innovazione tecnologica, negli ultimi anni ha preferito abbandonare l’approccio avanguardista a favore di uno più conservativo scegliendo di perfezionare e cesellare le proprie creazioni piuttosto che stravolgerne l’esperienza di utilizzo pur di adottare l’ultima novità disponibile prima della concorrenza.

Il futuro dei portatili Apple potrebbe essere pieghevole

Ebbene, questo atteggiamento pare destinato a ripetersi anche per quanto concerne i foldable: infatti, stando a quanto affermato da The Elec, portale tecnologico sudcoreano, l’azienda starebbe lavorando su un dispositivo pieghevole con schermo da 20 pollici di diagonale quando completamente esteso e 15,3 pollici da chiuso.

Viste le dimensioni, non si tratta sicuramente di uno smartphone né tantomeno di un tablet il che dunque lascia intendere che si possa trattare di un futuro MacBook pieghevole. Un dispositivo del genere stravolgerebbe completamente la famiglia di computer portatili del brand soprattutto in una categoria in cui Apple stessa è da sempre restia al cambiamento scegliendo di innovare con le proprie tempistiche e secondo i propri termini.

I MacBook più recenti, con il loro design utilitaristico e poco ispirato, ne sono una rappresentazione.

È bene sottolineare come un portatile con queste caratteristiche non sarebbe un unicum nel mercato grazie alla presenza di dispositivi che tentano di alzare l’asticella dell’innovazione come il Lenovo X1 Fold, il primo portatile con display pieghevole, e lo Zenbook 17 Fold, presentato quest’anno.

Peraltro, questo rumor si somma a un altro report, sempre dei colleghi di The Elec, il quale afferma che in quel di Cupertino siano al lavoro anche su un foldable per sostituire l’iPad mini con il lancio previsto per il 2025. Non sappiamo con certezza se i dispositivi pieghevoli entreranno davvero nel giardino dorato di Apple ma sarà interessante osservare quale approccio adotterà il produttore nei loro confronti.

