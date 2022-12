Nella giornata di oggi la Casa di Wolfsburg ha pubblicato le prime immagini e informazioni relative alla Volkswagen ID.3 restyling. Sono dei disegni, da cui s’intuiscono tuttavia alcune delle novità dell’aggiornamento estetico che prenderà forma e sostanza l’anno prossimo, considerando che il debutto su strada è previsto per la fine del 2023.

Fra gli aspetti principali che distingueranno la ID.3 restyling dal modello attuale Volkswagen parla del software, del sistema di infotainment, ma anche del supporto al servizio Plug & Charge per la ricarica.

Le novità della Volkswagen ID.3 restyling

Sono passati più di 3 anni dal lancio della Volkswagen ID.3, e anche per lei, come per la Tesla Model 3 d’altronde (che di anni ne ha un paio in più), è tempo di restyling. Il lancio vero e proprio sul mercato, come anticipato, è previsto fra circa un anno, la presentazione in primavera, ma il costruttore ha già condiviso varie informazioni e alcuni bozzetti utili per farsi un’idea delle novità.

La tecnologia è uno degli aspetti chiave della Volkswagen ID.3 restyling. E non a caso a bordo c’è l’ultima generazione del software della Casa, che promette di migliorare le prestazione del sistema di infotelematica e introduce il supporto agli aggiornamenti OTA (over the air).

Di serie è presente uno schermo centrale da 12″ di diagonale, abbinato al quadro strumenti digitale. Mentre in termini di funzioni, arriva il Plug & Charge, un sistema usato anche da BMW che facilita la ricarica rendendo il processo simile a quello delle auto dotate di motori termici. Di base viene eliminato il processo di autenticazione con carte o app in alcuni casi, a cui ne consegue una fatturazione automatica seguita da un’autenticazione più semplice e veloce (qui per maggiori informazioni in merito).

Su binari simili si posiziona anche la funzione Electric Vehicle Route Planner del navigatore di Volkswagen, oltre al Travel Assist, Swarm Data e Park Assist Plus con memoria, funzioni che saranno richiedibili come optional.

Fra l’altro è possibile ordinarla già da oggi, in Germania, negli allestimenti Life, Business, Style, Max e Tour con prezzi a partire da 43.995 euro. Le consegne, a causa delle consuete lungaggini che sono ormai consuete, sono previste per l’ultimo trimestre del 2023, come dicevamo.

Ad ogni modo, per maggiori informazioni basti sapere che il costruttore ha annunciato che presenterà ufficialmente questa Volkswagen ID.3 restyling la prossima primavera.

