Fra “alberi” che ricaricheranno le auto elettriche, colonnine che permettono di fare il pieno di elettricità senza scendere dall’auto e addirittura strade dotate di tecnologia di ricarica a induzione, fa un passo in avanti anche BMW esponendosi e promettendo di semplificare il tutto con una funzione innovativa. Non bisognerà attendere nemmeno troppo perché la Casa di Monaco promette che la tecnologia Plug & Charge arriverà già il prossimo anno.

Si chiama così la novità che BMW ha annunciato nella giornata di oggi attraverso un comunicato stampa che fa luce sul prossimo arrivo di una funzione che elimina il bisogno di pagare con carte di credito/debito o applicazioni. Come? Con i contratti di ricarica integrati, fino a 5, che riconoscono l’auto e fatturano automaticamente a rifornimento completato. Ma scopriamone di più.

La ricarica di BMW Plug & Charge che punta alla semplificazione

BMW annuncia che la funzione in questione sarà disponibile a partire dalla metà del prossimo anno. In sostanza, considerando che per ricaricare con Plug & Charge non servono né carte né app, diventa necessario sottoscrivere un contratto di ricarica dell’auto, opzione che permette l’accesso alle reti di ricarica dei partner della Casa.

Le auto elettriche che integreranno tale funzione (BMW non ha ancora specificato quali) potranno in questo modo autenticarsi automaticamente presso le stazioni di ricarica e avviare in automatico anche il pagamento del rifornimento in maniera tale da semplificare il processo di ricarica e ridurre perdite di tempo.

Il bello è che questo sistema di ricarica Plug & Charge integra anche gli standard ISO-15118-2 e ISO 15118-20 in ottica futura e soprattutto permetterà ai possessori delle vetture compatibili della Casa di sottoscrivere fino a 5 abbonamenti con operatori diversi con cui servirsi della funzione.

Tutto ciò che l’utente deve fare, dopo aver completato configurazione registrazione al sistema tramite l’applicazione BMW Charging, è effettuare il collegamento. Al resto ci penserà la tecnologia in questione, che oltre a fornire elettricità otterrà i dati necessari per il tutto fatturando automaticamente il rifornimento completato.

In attesa di ulteriori dettagli e in particolare di una lista delle auto elettriche compatibili con la ricarica Plug & Charge, che arriveranno senza dubbio prima del periodo di lancio indicato (metà del 2023), vi suggeriamo di dare un’occhiata al comunicato stampa relativo in cui BMW spiega tutti i dettagli del sistema.

In copertina la BMW i7

