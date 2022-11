Debutta oggi Opel Astra elettrica, la nuova versione a batteria che si prepara a far breccia nel mercato delle auto tuttofare, quelle compatte, non troppo costose ma spaziose, anche per le famiglie.

Arriva infatti sia in versione 5 porte che station wagon, e garantisce una buona autonomia che, secondo quanto dichiarato, supera i 400 km di percorrenza con una ricarica.

Motore, prestazioni e autonomia della nuova Opel Astra elettrica

Il design è lo stesso che caratterizza le versioni dotate di motori termici già su strada. D’altronde si tratta di un’auto sostanzialmente nuova, che certo non aveva bisogno di ritocchi e aggiornamenti. Fuori spicca il caratteristico Opel Vizor, volto dell’auto; dentro il Pure Panel, che fornisce all’abitacolo un bel tocco tech coi due grandi schermi da 10″ e tutto il contorno.

Ma al di là dell’estetica, che per l’appunto non cambia, le novità stanno sotto al cofano e al pianale. Le nuove Opel Astra Electric e Astra Sports Tourer Electric, così si chiamano precisamente, sono dotate di un motore elettrico che genera una potenza di 156 cavalli e 270 Nm di coppia massima. La velocità massima è limitata elettronicamente a 170 km/h, mentre la guida si può regolare in tre modalità: Eco, Normal e Sport.

La batteria montata è invece un’unità agli ioni di litio da 54 kWh, formata da 102 celle alloggiate in 17 moduli. Secondo il ciclo WLTP, Opel promette fino a 416 chilometri di autonomia per la versione a 5 porte, che equivale a consumi pari a 14,9 kWh per 100 chilometri.

Questione ricarica, la nuova Opel Astra elettrica, quando collegata a un sistema di ricarica rapida da 100 kW a corrente continua, passa da 0 a 80% in circa 30 minuti. Per la ricarica domestica, include tuttavia una caricabatterie di bordo trifase da 11 kW.

Entrambe le versioni saranno ordinabili a partire dalla primavera del 2023, ma al momento non conosciamo i prezzi. Vi aggiorneremo dunque a tempo debito.

