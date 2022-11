Ci sono varie novità per Windows 11, il più recente sistema operativo per computer targato Microsoft, che si aggiorna sul ramo stabile introducendo un fix e nuove funzionalità.

Nel primo caso, si tratta di un’anteprima del tanto bramato fix che corregge il problema per le prestazioni di gioco, problema ammesso dallo stesso colosso di Redmond che aveva bloccato l’aggiornamento incriminato. Nel secondo caso, il nuovo aggiornamento cumulativo aggiunge alcune novità come il tema Spotlight, oltre ad apportare modifiche alle informazioni relative allo spazio di archiviazione di OneDrive e risolvere tanti altri problemi. Scopriamo tutti i dettagli.

Windows 11: ecco l’ultimo aggiornamento cumulativo del 2022

Microsoft ha da poco avviato il rilascio di un aggiornamento cumulativo per Windows 11, contrassegnato dal codice di build 22621.900 (KB5020044), disponibile per tutti gli utenti che avevano già eseguito l’aggiornamento a Windows 11 22H2 (o 2022 Update), il primo vero feature update del sistema operativo del colosso di Redmond che ha creato non pochi problemi, di svariato tipo, dopo il suo rilascio.

Questo dovrebbe essere, di fatto, l’ultimo aggiornamento facoltativo dell’anno e introduce alcune funzionalità disponibili, in precedenza, solo per gli utenti iscritti al programma Windows Insider.

Arriva un’anteprima del fix per le prestazioni di gioco

L’aggiornamento KB5020044 (build 22621.900) dovrebbe risolvere, almeno in parte, i problemi legati alle prestazioni di gioco, grosso problema sorto in seguito al rilascio dell’aggiornamento Windows 11 2022 Update, soprattutto per quegli utenti in possesso di un computer con scheda grafica NVIDIA.

Già alla fine del mese di settembre, la stessa NVIDIA era corsa ai ripari, rilasciando un aggiornamento di NVIDIA GeForce Experience (versione 3.26) per mettere una pezza al problema.

In un primo momento, Microsoft aveva bloccato l’aggiornamento, rimuovendo tale meccanismo di protezione una settimana fa e rilasciando questo aggiornamento che, tra le altre cose, si occupa proprio di questo problema legato alle prestazioni di gioco. Ecco cosa si legge nel changelog:

Risolve un problema che interessa alcuni giochi e applicazioni. Questo problema è correlato alle funzionalità di debug delle prestazioni della GPU. In questo modo si abbassano le prestazioni di gioco previste.

Tutte le altre novità dell’aggiornamento

La risoluzione del problema alle prestazioni di gioco è solo uno degli aspetti di questo nuovo aggiornamento cumulativo di Windows 11, che introduce anche un discreto numero di novità. Ecco le principali:

Tema Spotlight

Seguendo il percorso “Impostazioni > Personalizzazione > Temi”, è possibile trovare il nuovo tema “Contenuti in evidenza di Windows, immagini dinamiche” (noto come Spotlight in lingua inglese); in sostanza, questo tema combina la funzionalità Spotlight di Windows con un tema ad hoc che renderà più immediata l’attivazione delle funzionalità “In evidenza” di Windows. In soldoni, lo sfondo del computer cambierà quotidianamente e, tramite un’icona aggiuntiva che comparirà sul desktop (chiamata “Informazioni su questa immagine”), sarà possibile raggiungere una pagina che spiega il contenuto dello sfondo. I temi di questa tipologia, sono contrassegnati dall’icona di una macchina fotografica.

Avvisi di archiviazione

Quando un utente sta esaurendo lo spazio di archiviazione in cloud sul proprio account Microsoft, vedrà comparire un avviso nella sezione “Sistema” dell’app impostazioni, senza la necessità di dovere accedere alla sezione “Account” (la sezione sistema è quella su cui si apre l’app Impostazioni, quindi il feedback a tal proposito risulta più immediato). Se necessario, è anche possibile gestire lo spazio di archiviazione e acquistare ulteriore spazio di archiviazione.

Informazioni più dettagliate sull'utilizzo dello spazio di archiviazione

Microsoft sta inoltre aggiungendo informazioni più dettagliate sull’utilizzo dello spazio di archiviazione alla sezione “Account” dell’app Impostazioni; in questo modo, l’utente potrà sempre vedere quanto spazio sta utilizzando, come lo sta utilizzando e quanto ne rimane libero. Questa modifica è il preludio di un’altra imminente modifica all’archiviazione cloud sugli account Microsoft: a partire da febbraio 2023, infatti, gli allegati della posta elettronica di Outlook verranno conteggiati tra i file che occupano spazio OneDrive.

Nuovo criterio di gestione dei dispositivi mobili (MDM)

Aggiunge un nuovo criterio di gestione dei dispositivi mobili (MDM) per i messaggi dell’organizzazione. Offre all’azienda la possibilità di registrare i dispositivi tenant in modo che ricevano messaggi personalizzati da parte dell’utente. Ad esempio, è possibile usare Intune per scrivere i messaggi. Il rendering verrà eseguito all’interno di Windows.

Oltre a queste novità, l’aggiornamento KB5020044 (build 22621.900) di Windows 11 introduce numerosi miglioramenti e va a risolvere un gran numero di problematiche presenti nelle precedenti versioni del sistema operativo, tra cui una che riguarda l’interruzione del funzionamento di Esplora file quando si chiudono i menu di scelta rapida o le voci di menu e una che riguarda proprio l’installazione di aggiornamenti cumulativi, che davano esito negativo e restituivano codice di errore 0x800f0806.

Per maggiori informazioni su questo aggiornamento cumulativo di Windows 11 e per consultare il changelog completo, vi rimandiamo alla pagina dedicata sul portale del supporto Microsoft.

Come anticipato in apertura, quello di cui vi abbiamo parlato è un aggiornamento cumulativo di Windows 11, pertanto si configura come un aggiornamento facoltativo la cui installazione dovrà essere richiesta dall’utente.

Per installarlo, basterà seguire il percorso “Impostazioni > Windows Update”, selezionare “Verifica aggiornamenti” e, una volta visualizzato l’aggiornamento cumulativo, selezionare “Scarica e installa”. Al termine dell’operazione di download e installazione, il computer chiederà di essere riavviato per apportare le modifiche necessarie.

In conclusione, segnaliamo che queste novità, tra cui questa anteprima del fix alle prestazioni di gioco, dovrebbero essere distribuite a tutti con il prossimo aggiornamento Patch Tuesday, la cui distribuzione è prevista per il 13 dicembre 2022.

