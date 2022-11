Nelle scorse ore, all’indomani della disponibilità del Patch Tuesday di novembre, Microsoft ha finalmente ammesso che Windows 11 22H2 ha dei problemi con il gaming. La conferma arriva dopo settimane di lamentele da parte di utenti, sviluppatori e produttori che segnalavano rallentamenti, lag e, più in generale, prestazioni inferiori nei giochi, soprattutto con schede grafiche NVIDIA. E ora arriva l’ammissione pubblica, con tanto di blocco dell’aggiornamento per i dispositivi affetti dal problema e promessa di una prossima risoluzione.

Microsoft blocca l’aggiornamento a Windows 11 22H2 a causa dei problemi col gaming

Era il 20 settembre quando Microsoft rilasciava Windows 11 22H2 (o 2022 Update che dir si voglia), il primo feature update che, oltre alle varie novità, ha portato su vari PC parecchi problemi. Molti di voi si ricorderanno che già una decina di giorni più tardi la casa di Redmond interrompeva l’aggiornamento a causa dei problemi con le stampanti, ma non ci hanno messo poi molto nemmeno i gamer a segnalare strane lentezze coi giochi a cui sono presto seguiti gli improbabili consigli dell’azienda di disattivare alcune funzioni di sicurezza.

Questa premessa serve per inquadrare meglio lo scenario che ci ha portato all’ennesima mossa da parte di Microsoft, costretta a interrompere l’aggiornamento di Windows 11 22H2 dopo quasi due mesi dal rilascio, e ad ammettere (finalmente) la concretezza dei problemi emersi in queste ultime settimane.

Some games and apps might experience lower than expected performance or stuttering on Windows 11, version 22H2. Affected games and apps are inadvertently enabling GPU performance debugging features not meant to be used by consumers.

Dunque, seppur non esplicita, si tratta di una conferma alle accusa di NVIDIA che, ben presto accusava proprio Microsoft di aver aggiunto dei nuovi strumenti di debug della grafica che si attiverebbero accidentalmente causando i problemi detti.

Comunque, la multinazionale di Redmond per ora ha dichiarato di aver bloccato l’installazione dell’aggiornamento sui dispositivi interessati e che sta lavorando a una risoluzione che dichiara di fornire al più presto sotto forma di update.

To safeguard your upgrade experience, we have applied a compatibility hold on devices affected by this issue from being offered or installing Windows 11, version 22H2. […] We are working on a resolution and will provide an update in an upcoming release.

Chiaro, a tutti gli altri che hanno già aggiornato non resta che attendere l’aggiornamento correttivo che, a questo punto ci aspettiamo arrivi a breve. Intanto, per maggiori dettagli, questa è la pagina relativa contenente tutte le informazioni pubblicate da Microsoft.

In copertina Windows 11 che gira su Surface Laptop 4

Forse ti sei perso: Come tornare a Windows 10 se non ti piace Windows 11 e Come cambiare la GPU predefinita su Windows 11