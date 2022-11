La barra delle applicazioni di Windows 11 può visualizzare quali app stanno accedendo attivamente alle risorse hardware più delicate dal punto di vista della privacy, come la posizione o la webcam. Microsoft ora migliorando questa funzionalità con un’altra utile aggiunta.

Microsoft testa l’indicatore di attività della VPN in Windows 11

Il colosso di Redmond sta testando in Windows 11 Insider Preview un indicatore per la VPN che consiste in uno scudo sovrapposto all’icona della connessione di rete sulla barra delle applicazioni. Questa nuova icona indica che l’utente è connesso a una VPN e viene utilizzata attivamente sul sistema.

Tuttavia questa funzionalità attualmente ha dei limiti. In primo luogo non mostra esattamente come viene utilizzata la VPN, in più funziona solo quando l’utente si connette a una VPN dalla scheda Rete e Internet > VPN integrata nel sistema, oppure quando è connesso alla rete privata tramite l’impostazione rapida, quindi al momento non funziona con il Wi-Fi.

L’indicatore VPN sulla barra delle applicazioni è ancora in fase di sviluppo su Windows 11 e quindi la funzionalità ha ancora ampi margini di miglioramento.

Recentemente in Windows 11 Insider Preview Microsoft ha iniziato a testare anche la ricerca del testo copiato e tanto altro.

