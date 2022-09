La scorsa settimana, Microsoft ha avviato il rilascio di Windows 11 22H2, il nuovo major update del sistema operativo che introduce una serie di importanti novità per gli utenti. L’aggiornamento è, attualmente, in fase di roll out ma, come spesso accade, i problemi non mancano. In particolare, gli utenti con GPU di casa NVIDIA hanno registrato, in alcuni casi, dei malfunzionamenti. Dopo l’aggiornamento, infatti, i driver grafici non funzionano come dovrebbero e le testimonianze di cali di frame rate o casi di stuttering durante i giochi si sono moltiplicate. Per ovviare al problema, NVIDIA ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento. Ecco i dettagli:

NVIDIA prova a mettere una pezza ai problemi di Windows 11 22H2

NVIDIA ha annunciato il rilascio di un aggiornamento, per ora in versione beta, di NVIDIA GeForce Experience che raggiunge la versione 3.26. Tale aggiornamento punta a sistema le cose dopo i problemi emersi a seguito dell’aggiornamento Windows 11 2022 Update, noto anche con il nome in codice di 22H2, il nuovo major update di Windows 11 rilasciato da Microsoft la scorsa settimana.

L’obiettivo del fix è di eliminare i problemi di performance durante i giochi che diversi utenti con GPU NVIDIA stanno riscontrando in questi giorni. Gli utenti possono installare la nuova versione beta dell’aggiornamento, scaricando il pacchetto d’aggiornamento direttamente dal sito ufficiale NVIDIA, oppure aderendo al programma di beta testing dall’app GeForce Experience (è sufficiente andare nelle Impostazioni dell’applicazione).

Il nuovo aggiornamento dovrebbe risolvere completamente i problemi emersi a seguito del passaggio a Windows 11 22H2. Per ora, NVIDIA non ha chiarito i dettagli dell’aggiornamento ma la beta del software GeForce Experience dovrebbe essere completa e pronta a risolvere in modo completo le problematiche emerse a seguito dell’aggiornamento entrato in fase di rollout la scorsa settimana (ma già da tempo disponibile per gli utenti Windows Insider).

Un aggiornamento con tanti problemi

Il rilascio di Windows 11 22H2 sta creando non pochi problemi. In attesa di un completo rollout, infatti, l’update ha già raggiunto un gran numero di utenti e, come prevedibile, le segnalazioni di malfunzionamenti a seguito dell’aggiornamento sono numerose. I problemi registrati dagli utenti NVIDIA con le performance delle GPU dell’azienda sono solo un esempio. Non mancano, infatti, problemi durante la procedura di installazione oltre che il ritorno del sempre temuto Blue Screen of Death.

Bisogna sottolineare, in ogni caso, che il nuovo Windows 11 22H2 rappresenta un importantissimo passo in avanti del programma di sviluppo di Windows 11 che, fin dal rilascio della prima versione stabile, è stato un cantiere aperto, con continue integrazioni, più o meno piccole. Questo nuovo Update segna l’arrivo di importanti novità per gli utenti. Con i prossimi aggiornamenti correttivi in arrivo nel corso dei prossimi giorni/settimane, inoltre, il sistema operativo dovrebbe massimizzare la stabilità, garantendo agli utenti la possibilità di sfruttare tutte le novità introdotte da Microsoft.

Per un quadro completo sulle novità di Windows 11 rimandiamo all’approfondimento qui di seguito:

