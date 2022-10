Microsoft ha scoperto che alcune funzionalità di virtualizzazione di Windows 11 possono ridurre le prestazioni del sistema nelle sessioni di gioco.

In un documento di supporto pubblicato oggi, il colosso di Redmond spiega come disabilitare alcune funzionalità di sicurezza per incrementare le prestazioni di Windows 11 con i giochi, tuttavia Microsoft avvisa che l’operazione comporta una maggiore esposizione alle minacce.

Disattivare alcune funzionalità di sicurezza di Windows 11 incrementa le prestazioni nei giochi

La società afferma che i test e il feedback degli utenti hanno stabilito che sia l’integrità della memoria che la piattaforma della macchina virtuale (VMP) potrebbero influire sulle prestazioni del sistema nei giochi e che gli utenti che desiderano dare la priorità alle prestazioni nel gaming possono disattivare queste funzionalità e riattivarle al termine delle sessioni di gioco.

Per disabilitare l’integrità della memoria è necessario digitare “Isolamento Core” nella barra delle applicazioni e cliccare sul risultato in modo da aprire l’app di sicurezza di Windows e disattivare l’integrità della memoria.

Per disabilitare VMP è necessario digitare “Caratteristiche di Windows” e selezionare “Attiva o disattiva le funzionalità di Windows” per aprire la nuova finestra delle funzionalità di sistema dove cercare la voce “Piattaforma macchina virtuale” e deselezionarla.

Microsoft afferma che potrebbe essere necessario riavviare il dispositivo per rendere operative le modifiche apportate e raccomanda quantomeno di riattivare le funzionalità al termine della sessione di gioco.

