Il 20 settembre Microsoft ha iniziato il rilascio dell’aggiornamento Windows 11 2022 (22H2), dopo i problemi inizialmente segnalati, ora il colosso di Redmond ne riconosce uno che riguarda alcune stampanti. L’update in questione infatti potrebbe impedire ad alcune stampanti di funzionare correttamente, motivo per cui l’azienda ha sospeso l’aggiornamento per alcuni dispositivi.

Microsoft interrompe l’aggiornamento a Windows 11 22H2 su alcuni computer per problemi con le stampanti

Stando a quanto dichiara l’azienda, alcuni computer potrebbero manifestare problemi con stampanti che utilizzano un driver di classe IPP Microsoft o un driver di classe di stampa universale, causando problemi a livello di connettività con il PC. Le stampanti in questione necessitano di connettività con Windows 11 affinché si possano utilizzare tutte le loro funzioni e, se configurate in maniera non idonea, permettono di usufruire solo delle impostazioni predefinite. Ciò causa l’impossibilità di utilizzare determinate funzioni quali la stampa a colori, la modalità di stampa fronte retro e tutta una serie di impostazioni personalizzate, il che potrebbe in alcuni casi rendere questi dispositivi completamente inutilizzabili e quasi inutili.

Per questo motivo Microsoft è al lavoro per cercare una soluzione al problema, annullando come già detto la possibilità di scaricare l’aggiornamento di cui sopra per tutti i computer che hanno una di queste stampanti installata; dunque i PC in questione non riusciranno a visualizzare la presenza dell’aggiornamento, a meno di disinstallare la stampante in questione e attendere 48 ore, lasso di tempo necessario per vedere nuovamente disponibile l’aggiornamento.

Qualora invece abbiate già installato l’aggiornamento 22H2 e riscontraste i problemi di cui sopra con la vostra stampante, la procedura da seguire in attesa di un fix ufficiale è molto simile, dovrete infatti disinstallare la stampante e in seguito reinstallarla, questo dovrebbe nella maggior parte dei casi consentirvi di utilizzarla al pieno delle sue funzionalità. Al contempo Microsoft consiglia agli utenti di non forzare l’installazione dell’aggiornamento con strumenti quali Windows 11 Update Assistant, perché questo potrebbe causare i problemi di cui sopra o incompatibilità di diversa natura; meglio dunque aspettare il rilascio di una soluzione ufficiale.

Potrebbe interessarti anche: NVIDIA rilascia un aggiornamento per risolvere i problemi con Windows 11 22H2