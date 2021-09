Nel corso di questi anni, i Surface di Microsoft sono sempre stati oggetto di desiderio di tantissimi appassionati. Macchine eccellenti dal punto di vista tecnico/costruttivo, bilanciate benissimo per quanto riguarda il rapporto prestazioni-gestione del calore, sempre con un listino alto ma quando c’è in gioco una tastiera in Alcantara o un form factor innovativo come un Surface Book 3 o un Surface Pro X non si può pretendere troppo.

Esteticamente super eleganti, linee pulitissime e eccellente gestione dei materiali che nel corso degli anni sono stati ancor più limati, nota di merito per l’Alcantara che resiste sempre di più al passaggio del tempo. Poche parole per i Surface, sono macchine premium che però dal punto di vista software non hanno mai offerto qualcosa in più rispetto agli altri notebook Windows con la versione 10.

Tutto cambia grazie allo scossone che Microsoft ha dato al mercato dei notebook, Windows 11 è una ventata di aria fresca per tutti. Abbiamo installato Windows 11 su un Surface Laptop 4, l’esperienza utente cambia di colpo. Tutto è più armonico con la macchina che è il Surface Laptop 4, la selezione degli sfondi sembra essere ispirata al materiale in Alcantara della tastiera, gli accenti di colore spezzano benissimo il grigio freddo della scocca in alluminio e le trasparenze strizzano l’occhio alla portabilità del notebook.

Pare proprio che Microsoft si sia ispirata ai suoi Surface per ridisegnare Windows e creare la nuova grafica per la versione 11. A trarne beneficio non saranno solo i Surface, Windows 11 è un valore aggiunto per qualsiasi altra macchina sul mercato. Si esatto, anche quelle gaming dove tra display ad alto refresh rate e le nuove animazioni di Windows 11 si è già creato un legame indissolubile.

Dalla nostra prova di Windows 11 su Surface Laptop 4 si evince chiaramente una maggior reattività del sistema, una migliore organizzazione degli spazi. Anche il tanto criticato touchscreen di Laptop 4 ora ha più senso, utilizzarlo su Windows 11 dove tutto è stato pensato per essere utilizzato comodamente anche con il dito è un piacere, quando arriveranno anche le app Android su Windows 11, il touscreen sarà un must have.

Windows 11 da nuova vita ai Surface attuali che, finalmente, ricevono un sistema operativo degno di tutta la cura hardware e costruttiva che hanno. Ora l’esperienza è completa, i Surface Pro, i Surface Book, il Pro X, i Laptop e anche le versioni Go hanno dalla loro parte un sistema operativo che è stato cucito su misura. Presto arriveranno anche le versioni 2021 dei prodotti Surface e possiamo già dire che dal punto di vista software, sono adeguatamente assistiti.

Dal 5 Ottobre, Windows 11 arriverà in maniera ufficiale su tutti i notebook e pc presenti sul mercato e sarà anche il sistema operativo di default dei prossimi notebook in arrivo. Dal 5 Ottobre tutti potranno rendersi conto del lavoro enorme svolto da Microsoft che con un solo colpo di spugna, cancella via il passato e si appresta a mettere qualche dubbio nella testa di tanti che sono passati ad altri sistemi operativi perché annoiati da Windows. Windows 10 doveva essere l’ultima versione di Windows, fortunatamente Microsoft ha capito che non poteva essere così ed ora siamo tutti più allegri e coccolati in un morbido telo di Alcantara.

