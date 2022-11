Ieri era martedì, per la precisione il secondo martedì del mese, giornata che tutti noi conosciamo per essere il Patch Tuesday di Microsoft, ovvero il giorno dedicato al rilascio degli aggiornamenti mensili per Windows; scopriamo le novità introdotte.

Microsoft rilascia gli aggiornamenti mensili per Windows 11 22H2, 21H2 e Windows 10

Partiamo con l’ultima versione del sistema operativo del colosso di Redmond, Windows 11 che in entrambe le sue varianti (22H2 e 21H2) riceve i seguenti aggiornamenti:

Windows 11 22H2 KB5019980 Risolve un problema che riguarda Esplora file. Non riesce a localizzare le cartelle. Risolve i problemi di sicurezza per il tuo sistema operativo Windows.

Windows 11 21H2 KB5019961 Risolve i problemi di sicurezza per il tuo sistema operativo Windows. Apporta vari miglioramenti della sicurezza alle funzionalità del sistema operativo interno. Nessun problema aggiuntivo è stato documentato per questa versione.



Anche Windows 10 riceve la sua dose di aggiornamenti, le versioni 21H1, 21H2 e 22H2 ricevono l’update KB5019959, che si limita principalmente ad introdurre aggiornamenti relativi alla sicurezza.

Come di consueto, Microsoft rilascia contestualmente anche una lista dei problemi noti delle ultime versioni, di cui potete prendere visione rispettivamente qui, qui e qui.

A prescindere dalla versione di Windows in vostro possesso, per aggiornare il vostro PC all’ultima versione disponibile vi basterà recarvi in Impostazioni -> Windows Update, verificare la disponibilità di aggiornamenti e procedere al download e conseguente installazione.

Potrebbe interessarti anche: Windows 11 e pubblicità, Microsoft potrebbe prenderci gusto