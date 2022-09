Sono passati pochissimi giorni dall’inizio del rilascio di Windows 11 2022 Update da parte di Microsoft. Il primo feature update del più recente sistema operativo del colosso di Redmond, arrivato a oltre un anno di distanza dalla distribuzione dello stesso Windows 11, ha portato con sé tantissime novità, ma non è tutto oro ciò che luccica.

Già nelle prime ore dopo il rilascio, molti utenti hanno iniziato a segnalare le più svariate problematiche riscontrate sul proprio computer, desktop o notebook che sia, dopo l’aggiornamento al primo feature update di Windows 11: alcune di queste sono dei semplici bug mentre altre sono piuttosto gravi e rischiano di precludere l’esperienza utente.

Nonostante l’aggiornamento 22H2 (o 2022 Update) di Windows 11 sia abbastanza stabile rispetto alle versioni precedenti, e abbia introdotto tantissime novità (e altrettante verranno introdotte più avanti nel corso dell’autunno, sta causando parecchi grattacapi ad alcuni utenti.

In rete, infatti, hanno iniziato a moltiplicarsi le segnalazioni sulle problematiche più disparate che sembrano affliggere il sistema operativo in svariati ambiti ma gli utenti più colpiti sembrano quelli che eseguono il sistema operativo a finestre su un PC dotato di GPU NVIDIA.

Come anticipato, l’aggiornamento delle funzionalità Windows 11 22H2, rilasciato solo pochi giorni fa in versione stabile, sta causando seri problemi legati alle prestazioni di gioco sui sistemi dotati di GPU NVIDIA.

Svariate segnalazioni su Reddit raccontano di “giochi banalmente ingiocabili”, con cali importanti di frame rate che durano anche svariati secondi, con frame rate che rimangono costantemente bassi e audio che viene influenzato allo stesso modo, anche con un PC recente e dotato di buone specifiche tecniche.

Tra i giochi che rientrano nella lista dei titoli affetti, troviamo Call of Duty e altri titoli che, spesso e volentieri, sono basati sulla modalità di gioco online, rendendo frustrante l’esperienza del videogiocatore che, in caso di problemi, si ritrova inerme al suo destino.

All’interno di un’altra discussione, sempre su Reddit, un altro utente ha dichiarato di avere “sperimentato una folle balbuzie nei giochi, con l’utilizzo della CPU diminuito in modo significativo, dall’80% al 5%”; per risolvere il problema, ha dovuto disinstallare l’aggiornamento a Windows 11 22H2.

Manuel Guzman, QA del software di NVIDIA, ha confermato che la sua società è a conoscenza di questi problemi e sta chiedendo agli utenti Reddit interessati di fornire un feedback aggiuntivo per potere risolvere la questione.

Per il momento, dunque, sconsigliamo agli utenti che eseguono Windows 11 con un PC dotato di schede grafiche NVIDIA di effettuare l’aggiornamento al feature update (22H2) almeno fin quando NVIDIA o Microsoft condivideranno ulteriori informazioni sulle cause di questo problema alle prestazioni di gioco.

Problemi di installazione

Stando ad altre segnalazioni documentate su Reddit, sul forum Microsoft e all’interno dell’Hub di Feedback integrato all’interno del sistema operativo, alcuni utenti non sono riusciti a installare il nuovo aggiornamento.

Ad esempio, un utente Reddit ha riportato che il suo download è bloccato allo 0% mentre un altro utente si è visto comparire il messaggio “Non è stato possibile installare questo aggiornamento, ma puoi riprovare” con tanto di codice di errore (0x8007001f) alla fine.

Solitamente, quando un aggiornamento di Windows 11 viene bloccato è perché vi è un conflitto driver/software, perché vi sono aggiornamenti mancanti o altri file di Windows Update che bloccano il servizio di aggiornamento.

In questo caso, per risolvere questa problematica è possibile provare ad avere un po’ di pazienza e aspettare che, magari, Windows Update si sblocchi da solo dopo alcune ore. In alternativa, è possibile sfruttare lo strumento di risoluzione dei problemi di Windows o, in ultima istanza, rivolgersi all’assistente per l’installazione di Windows 11.

Errore “Blue Screen of Death”

In alcuni casi (piuttosto rari), gli utenti hanno riscontrato l’errore Blue Screen of Death, il meccanismo con cui il sistema operativo del colosso di Redmond fa sapere all’utente che qualcosa è andato storto, mostrando una schermata blu con una faccina triste e le informazioni su questo errore critico di sistema.

Un utente Reddit, ad esempio, ha segnalato che gli si è manifestata la schermata blu mentre il PC era giunto al 50% di installazione dell’aggiornamento a Windows 11 2022 Update e che poi la schermata blu si è bloccata al 100% delle verifiche, costringendolo a forzare lo spegnimento del PC.

In questo caso, il problema si può risolvere disinstallando l’aggiornamento delle funzionalità: basterà seguire il percorso “Impostazioni > Windows Update > Cronologia degli aggiornamenti > Disinstalla gli aggiornamenti” e selezionare l’ultimo aggiornamento delle funzionalità.

Tutte queste problematiche di Windows 11 22H2 erano già note a Microsoft

Archiviata l’analisi nel dettaglio di tutte le problematiche riscontrate dagli utenti, risulta interessante notare che Microsoft dovesse già essere al corrente di ciò, anche perché, prima di arrivare sul ramo stabile, Windows 11 22H2 è stato dato per un lungo periodo in pasto ai beta tester iscritti al Programma Windows Insider.

Secondo alcuni post scovati su Reddit (uno lo potete vedere subito sotto), gli utenti avevano già segnalato al colosso di Redmond questi problemi oltre tre mesi fa ma sembra che la stessa Microsoft abbia perso (o probabilmente ignorato) tali rapporti.

Appare comunque chiaro che Microsoft debba innanzitutto dare alcune spiegazioni (vedi questione NVIDIA poco sopra) ma debba altrettanto urgentemernte correre velocemente ai ripari, rilasciando a breve un aggiornamento cumulativo che punti a risolvere tutti questi problemi al fine di offrire agli utenti una versione pienamente funzionante di Windows 11.

