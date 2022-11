In occasione dei suoi primi 4 anni in Italia, Alexa regala a chiunque glielo chieda 3 mesi di Audible. Festeggia così l’assistente vocale di Amazon, un compleanno che è anche occasione per dare qualche numero del suo successo nel Bel Paese: oltre 17 miliardi le interazioni dal 2018, ben 6 milioni le ore risparmiate solo quest’anno grazie all’aiuto di Alexa, dichiara Amazon. Ma prima, scopriamo come approfittare del regalo, ottenibile solo entro il 13 novembre.

Come ricevere 3 mesi di Audible gratis chiedendolo ad Alexa

Prima di tutto, per chi non lo sapesse, Audible, è un servizio di streaming audio di proprietà di Amazon che, pagando 9,99 euro al mese (i primi 30 giorni sono gratis), mette a disposizione un ampio catalogo di podcast e audiolibri, disponibili senza interruzioni pubblicitarie, ascoltabili in qualsiasi momento e scaricabili su computer e dispositivi mobili, oltre che sugli Amazon Echo.

Fatta questa premesse, per ottenere il regalo citato vi basta pronunciare un semplice “Alexa, tanti auguri“, formula che sblocca i 3 mesi di Audible gratuiti a chiunque lo dica entro domenica 13 novembre. Tutto qua.

Una volta terminati questi primi 3 mesi gratuiti, nel caso in cui l’utente non disdica prima, l’abbonamento si rinnova automaticamente al costo di 9,99 euro al mese fino a cancellazione.

4 anni di Alexa in Italia

Svelato il regalo, le informazioni da sapere e le modalità per richiederlo, due parole per ripercorrere brevemente i successi dell’assistente vocale di Amazon in questi suoi primi 4 anni in Italia.

Di questi primi 4 anni, il 2022 è stato il più entusiasmante in termini di crescita (per Alexa) commenta il colosso di Jeff Bezos, che solo quest’anno è stato utilizzato in Italia per impostare 800 milioni di sveglie e timer, per segnare 120 milioni di promemoria, per appuntare 45 milioni di liste della spesa e per 28 milioni di chiamate. Mentre per quel che riguarda la crescita di utenti attivi è il Molise a registrare il balzo maggiore con un +55%. La provincia più affezionata in termini di interazioni? Quella di Roma.

La domanda più diffusa e richiesta, manco a dirlo, riguarda le previsioni meteorologiche, domanda a cui Alexa ha risposto per la bellezza di 135 milioni di volte, solo nel 2022. In molti l’hanno utilizzata anche come soluzione d’intrattenimento, 400 milioni di ore di musica riprodotta quest’anno, e per tante altre cose (qui le migliori funzioni di Alexa).

Dunque, ascoltatori di audiolibri e podcast o potenziali tali, non vi resta che pronunciare un “Alexa, tanti auguri” per ottenere i 3 mesi gratuiti di Audible; ma ricordate che c’è tempo solo fino a domenica 13 novembre.

