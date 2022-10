Se siete alla ricerca di un nuovo notebook e avete deciso di cedere al fascino dei MacBook di Apple, siete capitati nel posto giusto e al momento giusto: nel momento in cui scriviamo ci sono ben tre diversi modelli con target e prezzi piuttosto differenti accomunati dal fatto di essere tra le migliori offerte Amazon del giorno e si tratta più precisamente di: Apple MacBook Air M2, Apple MacBook Air M1 e Apple MacBook Pro 14” M1 Pro.

Nel caso in cui i prodotti segnalati di seguito non fossero in linea con i vostri gusti o con le vostre esigenze di utilizzo e/o budget, vi ricordiamo che potete fare sempre riferimento alla nostra pagina dedicata alle offerte tech, dove trovate le migliori offerte reperibili in giro per il web.

Computer Apple nelle offerte Amazon: MacBook Air M2, Air M1, Pro 14”

In questa piccola selezione, dunque, trovano posto due diverse generazioni della famiglia MacBook Air, quella con Apple Silicon M1 e la più recente con Apple Silicon M2, e un esponente della più costosa e prestante gamma MacBook Pro, con particolare riferimento al modello più piccolo equipaggiato con processore M1 Pro. Tutti i computer presi in considerazione di seguito sono accomunati dal fatto di essere venduti e spediti da Amazon, con tanto di consegna Prime senza costi aggiuntivi, eventuale reso gratuito e con possibilità di rateizzare il pagamento del proprio acquisto.

Senza ulteriori indugi, vediamo subito le offerte più interessanti disponibili attualmente su Amazon.

Apple MacBook Air M2, nella versione con 8 GB di RAM e 256 GB di SSD e colorazione Galassia è scontato del 15%, passando così da 1.529 euro a 1.299 euro, un nuovo minimo storico sulla piattaforma. Lo stesso modello ma in colorazione Mezzanotte è scontato in percentuale minore e costa 1.329 euro; sconto ancora minore per la variante Grigio siderale, acquistabile a 1.359 euro. Ecco i link per acquistarli tutti:

Gli utenti intenzionati a ridurre al minimo l’investimento per il nuovo notebook saranno felici di sapere che il precedente Apple MacBook Air M1, meno moderno nel design ma ancora tecnicamente molto valido (a questo link ne trovate la nostra riprova video dopo oltre un anno di utilizzo), si trova attualmente in offerta a 999 euro, con uno sconto del 19%. In questo caso non si tratta di un minimo storico, tuttavia è un prezzo nettamente più accettabile rispetto a quello praticato dalla casa madre, che in sede di presentazione del nuovo modello ha avuto la bizzarra idea di alzare il prezzo di listino del precedente. Due le colorazioni disponibili a prezzo scontato, ecco i link:

Infine, vediamo una proposta pensata per i professionisti che sono disposti a compiere un investimento nettamente più importante per la propria nuova macchina da lavoro: Apple MacBook Pro 14” nella versione con processore Apple Silicon M1 Pro (CPU 10-core e GPU 16-core), di cui trovate la nostra recensione a questo link. Nello specifico, il modello in offerta è quello equipaggiato con 16 GB di RAM e 1 TB di SSD e in colorazione Grigio siderale: lo sconto del 14% porta il prezzo di listino di 2.849 euro a scendere fino a 2.450 euro. La spesa rimane certamente significativa, pertanto potrebbe tornare utile la possibilità di pagare l’acquisto in 5 rate mensili. Di seguito il link diretto al prodotto:

Apple MacBook Pro 14” M1 Pro 16 GB + 1 TB SSD Grigio siderale a 2.450 euro

Potrebbe interessarti anche: Recensione Apple MacBook Air M2

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto.