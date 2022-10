Torniamo a parlarvi di Apple e di un altro problema sorto dopo il rilascio di un aggiornamento di iOS. Di recente vi abbiamo parlato di un bug inerente alle SIM, nonché di quello alquanto fastidioso che coinvolge le chiamate di emergenza. Per quanto l’azienda si sforzi nell’individuare e in seguito risolvere i problemi che si presentano, può accadere che con il rilascio di nuovi aggiornamenti qualcos’altro vada storto, ed è il caso di cui vi parliamo oggi.

La release candidate di iOS 15.7.1 crea problemi su alcuni iPhone interrompendo il funzionamento del Face ID

All’inizio di questa settimana Apple ha rilasciato la versione release candidate, dedicata a sviluppatori e beta test pubblici, di iOS 15.7.1; nei giorni successivi però alcune segnalazioni degli utenti hanno evidenziato come il suddetto aggiornamento abbia creato dei malfunzionamenti su alcuni dispositivi, nello specifico impedendo il corretto funzionamento del Face ID.

Le segnalazioni sono apparse sia su Reddit che su Twitter e al momento sembrano coinvolgere dispositivi quali iPhone 12 Pro e iPhone 13 Pro, come potete vedere dall’immagine qui sopra, alcuni utenti si vedono restituire il messaggio “Face ID non è disponibile”. Il messaggio appare in seguito al tentativo di reimpostare il Face ID, ma non è chiaro quale possa essere la causa, così come non ci sono informazioni chiare al momento circa il riconoscimento del problema da parte di Apple.

La versione pubblica di iOS 15.7.1 è attesa per la prossima settimana ma, considerando quanto sopra riportato, probabilmente Apple dovrà rilasciare un’altra release candidate della suddetta versione, prima del rilascio in forma stabile. Molti utenti infatti, considerando i bug di cui soffre iOS 16, preferiscono non procedere immediatamente all’aggiornamento, restando invece su versioni del software precedenti e teoricamente meno affette da problemi; inoltre ci sono alcuni dispositivi che non sono compatibili con iOS 16 e devono necessariamente fare affidamento su iOS 15, come per esempio iPhone 6s, iPhone‌ 6s Plus, iPhone SE di prima generazione, iPod touch di settima generazione, ‌iPhone‌ 7 e ‌iPhone‌ 7 Plus.

Potrebbe interessarti anche: Apple starebbe testando una versione di macOS esclusiva per iPad Pro M2 (rumor)