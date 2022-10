Sembra che ultimamente non ci sia un attimo di tranquillità in casa Apple, dopo il lancio della nuova gamma iPhone 14 infatti si sono susseguite diverse segnalazioni di bug più o meno importanti (alcuni risolti con i successivi aggiornamenti di iOS 16); l’ultimo che vi abbiamo riportato in ordine di tempo è quello relativo alle chiamate di emergenza. Ora sembra che l’azienda abbia riconosciuto un nuovo problema che affligge tutti i modelli della nuova linea iPhone 14, vediamo di cosa si tratta.

Alcuni iPhone restituiscono un messaggio di errore relativo al supporto della scheda SIM

Stando a quanto riportano i colleghi di Macrumors, sembra che Apple sia a conoscenza di un nuovo problema che affligge alcuni utenti possessori dei nuovi iPhone 14, si tratta di un bug che comporta la visualizzazione di un messaggio di errore sul dispositivo dell’utente: “SIM non supportata“. In alcuni casi, in seguito alla visualizzazione del messaggio di errore, l’iPhone afflitto dal bug si blocca completamente.

Apple è a conoscenza del problema e, nonostante dichiari a priori che non si tratti di un problema hardware, sta indagando per trovare una soluzione lato software da rilasciare con un prossimo aggiornamento; l’azienda inoltre invita gli utenti che dovessero visualizzare il messaggio ad attendere qualche minuto, visto che in alcuni casi sembra che il bug non vada a causare i problemi di cui sopra. Qualora invece il dispositivo dovesse bloccarsi, si sconsiglia di effettuare un ripristino (probabilmente perché allo stato dei fatti non servirebbe a risolvere la questione), ma si invitano gli utenti a recarsi presso un Apple Store o un centro di assistenza autorizzato, in modo da inviare una richiesta di assistenza tecnica per risolvere il problema.

Purtroppo considerando che l’azienda sta ancora indagando sul problema, gli utenti afflitti dal bug potrebbero dover pazientare un po’ prima di essere nuovamente in grado di utilizzare il proprio iPhone in maniera ottimale; qualora i lavori procedessero di buon grado, non è da escludere che un fix possa già essere rilasciato verso fine mese con l’aggiornamento di iOS 16.1, attualmente in fase di test nel canale beta.

