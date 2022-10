Non è la prima volta che corrono voci relative a un’eventuale auto elettrica piccola ed economica di Tesla. Ma fino a questo momento solo di voci si è trattato, ipotesi che ora trovano conferma proprio dalla Casa dello stesso Elon Musk, che in occasione della presentazione dei risultati finanziari di Tesla relativi al terzo trimestre del 2022, si è sbottonato al riguardo facendo ben sperare chi l’aspetta da tempo.

La Tesla economica si farà: sarà piccola e basata su una piattaforma che costa la metà di S e Y

In un momento storico in cui praticamente tutto il comprabile sta salendo di prezzo, questa è una buona notizia per chiunque sia intrigato da una Tesla. Intendiamoci, le informazioni trapelate lasciano intuire che ci vorrà ancora del tempo prima di vedere quest’inedita auto elettrica economica, tuttavia la speranza ormai è basata su qualcosa di ufficiale.

Come dicevamo, se ne è parlato nelle scorse ore in occasione della pubblicazione dei risultati finanziari relativi al terzo trimestre del 2022, risultati comunicati attraverso una conferenza trasmessa ieri in diretta streaming (che per inciso non sono stati particolarmente entusiasmanti, benché abbastanza positivi).

D’altronde Tesla ha reso noto in varie occasioni la volontà di portare sul mercato EV un’auto economica, nell’ordine dei 25.000 dollari. Ma un po’ per l’inflazione, un po’ per la scarsità dei componenti e un po’ anche per la sempre più urgente necessità di portare a bordo nuove tecnologie di guida autonoma, non se ne è fatto ancora nulla.

Comunque, la conferma che Elon Musk e i suoi stiano lavorando a una soluzione economica, arriva tuttavia da queste parole:

È l’obiettivo principale del nostro team di sviluppo di nuovi veicoli, chiaramente. Ora che abbiamo concluso l’ingegnerizzazione di Cybertruck e Semi è ovviamente quello su cui stiamo lavorando, il veicolo di prossima generazione, che sarà basato probabilmente su una piattaforma che costa la metà di quella di Model 3 e Model Y. Sarà più piccola, per inciso.

Parole che ci danno un’idea piuttosto chiara su cosa aspettarci per il futuro prossimo di Tesla, un’auto elettrica piccola e quindi adatta ai contesti urbani che potrebbe posizionarsi su cifre più abbordabili, partendo magari da 25.000 o 30.000 euro, ipotizziamo sulla base di quanto dichiarato e dell’attuale listino delle due auto citate (che si aggirano fra i 50 e i 60mila euro).

Elon Musk ha aggiunto poi che, come immaginabile considerando la collocazione e le cifre ben più abbordabili rispetto alla gamma, che questa nuova auto/piattaforma mira a produrre più volume di vendite di tutti gli altri veicoli di Tesla messi insieme.

Ovviamente porteremo in quella piattaforma tutto ciò che abbiamo imparato da Model S, X, 3, Y, Cybertruck e Semi. Ma stiamo cercando di rendere il tutto possibile col 50% del costo.

Dunque, un progetto per questo ambizioso per una piattaforma che sarà la base per le Tesla di nuova generazione. Una sfida che si fa ora più urgente che mai, anche alla luce dei tanti rivali che di recente si stanno affacciando numerosi nel settore delle auto elettriche, sia dall’Europa che dal temuto oriente.

In copertina Tesla Model S

