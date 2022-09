Chi non si ricorda la celebre magra di Elon Musk che, in occasione della presentazione mondiale del Tesla Cybertruck diede una dimostrazione della resistenza dei vetri del pick-up elettrico lanciandogli contro una sfera metallica. Beh, almeno non ha trapassato il vetro, la ripresa dalla storica gaffe, un Musk che qualche ora fa ne ha lanciata un’altra delle sue, sempre relativa allo strambo veicolo in cantiere da anni:

Cybertruck sarà abbastanza impermeabile da essere utilizzato brevemente come barca; quindi può attraversare fiumi, laghi e perfino mari non troppo mossi.

Elon Musk ne è certo: Tesla Cybertruck potrà essere usato anche come imbarcazione

Nonostante se ne parli da tempo, ricordiamo che sono passati quasi tre anni ormai da quella presentazione, Tesla Cybertruck non è stato ancora prodotto su larga scala. Il sito web del costruttore ha sì una pagina dedicata con varie informazioni e immagini al seguito, ma il pulsante “Ricevi update” è l’unico modo con cui possiamo interagire ufficialmente.

Si vocifera che la produzione incominci il prossimo anno, che dovrebbero arrivare sul mercato tre diverse versioni fra cui una top di gamma con ben tre motori e un’autonomia da oltre 800 chilometri, che il prezzo sia ben più alto di quei 39.900 dollari annunciati nel 2019. Ma, problemi produttivi a parte legati a guerra, pandemia e chissà che altro, queste sono solo indiscrezioni, con qualche conferma qua e là che arriva dallo stesso Elon Musk, che per ammazzare l’attesa, ogni tanto torna a parlarne.

L’ultima volta che l’ha fatto è stato ieri, dal suo profilo Twitter, da cui ha pubblicato quanto riportato sopra:

Cybertruck will be waterproof enough to serve briefly as a boat, so it can cross rivers, lakes & even seas that aren’t too choppy — Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2022

Ora, l’impermeabilità del Tesla Cybertruck non rappresenta una novità per chiunque avesse seguito un po’ la storia di questo bizzarro veicolo a batteria. Elon Musk già oltre due anni fa dichiarava che avrebbe potuto perfino galleggiare.

Yes. It will even float for a while. — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2020

Ma da qui a dire che sarebbe in grado di attraversare fiumi, laghi e perfino sguazzare in acque marine non troppo mosse ce ne passa. Comunque, sempre ieri il CEO di Tesla ha aggiunto anche che è necessario che Cybertruck possa raggiungere la Starbase di SpaceX da South Padre Island (Texas), il che necessita l’essere in grado di attraversale il canale relativo (oltre 360 metri da costa a costa).

Se sarà in grado o meno lo scopriremo di certo prossimamente, magari con una dimostrazione che coinvolge Elon Musk in persona, che ci auguriamo vivamente non vada a finire come nel 2019.

Forse ti sei perso: L’elettricità costa troppo? Tesla alza i prezzi in tutta Europa (e di molto)