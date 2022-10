È dello scorso luglio l’annuncio di BYD che prometteva che al Salone dell’automobile di Parigi 2022 ci sarebbe stata. E oggi che l’evento è stato ufficialmente aperto, ecco che possiamo conoscere meglio quelli che sono i piani di un vero e proprio colosso cinese che, anche nel settore internazionale dell’automobile prova a dire la sua. Le auto presentate e in arrivo da noi sono tre, tutte elettriche e ciascuna appartenente a un differente segmento.

C’è BYD ATTO 3 che è un SUV del segmento C, abbastanza compatto ed economico; c’è BYD HAN, una berlina elegante e sportiva che in patria è fra le più vendute dell’intero panorama elettrico; e poi c’è una vecchia conoscenza per una parte del mercato europeo, la BYD TANG, un grosso SUV premium a 7 posti già sulle strade norvegesi da un po’. Dunque, dopo tanto parlare, ci siamo ormai, il costruttore cinese fa il suo passo nel Vecchio Continente per gettare il guanto di sfida a Tesla e compagnia.

Chi è BYD: qualche cenno storico

BYD sbarca in Europa con una gamma di nuove vetture elettriche, che sono in grado di soddisfare le elevate aspettative dei nostri clienti. Presentiamo modelli affidabili, pratici e confortevoli, con un equipaggiamento premium di serie. Abbiamo un grande rispetto per il settore automobilistico europeo e il suo ecosistema, che comprende progettazione, ricerca e sviluppo, produzione, vendite, rete post-vendita e servizi. La nostra strategia è quella di lavorare con concessionari locali affermati e rispettati che condividono la nostra visione, al fine di offrire un servizio di alta qualità. BYD ha preparato il suo ingresso sul mercato europeo con cura. Con il nostro design, la nostra tecnologia, i nostri servizi e i nostri partner commerciali, BYD punta a distinguersi e a offrire la migliore esperienza possibile ai clienti ha dichiarato Michael Shu, General Manager e Managing Directo di BYD Europe and International Cooperation Division.

Sfida a Tesla lanciata? È ancora presto per dirlo, almeno per quel che riguarda il nostro mercato perché a livello globale, di vendite pure, già lo scorso semestre BYD ha fatto parlar di sé per cifre da record nel mondo delle elettriche. Da noi è d’altronde un marchio nuovo e tutt’altro che conosciuto, che, brevemente, ha alle spalle una realtà industriale importante nel campo della produzione di batterie al litio e che, le auto le ha iniziate a produrre solo nel 2003 pur essendo ad oggi il terzo marchio automobilistico a livello globale, in termini di capitalizzazione di mercato e, prima per 9 anni di seguito, nelle vendite di veicoli a propulsione elettrica in Cina.

BYD in Europa: TANG, ATTO 3 e HAN

In Europa BYD ci arrivò un paio di anni fa, quando in Norvegia lanciava il suo TANG, un SUV elettrico che ora debutta anche da noi assieme ad ATTO 3 e a HAN. Partiamo proprio da quel primo esemplare che è stato utile alla Casa cinese per testare un po’ il mercato nostrano, test che a quanto pare hanno dati i loro frutti vista la presenza delle tre al Salone di Parigi 2022, affiancate dal modello più pregiato, BYD SEAL, una berlina che, almeno per il momento, non è prevista da noi.

BYD TANG

BYD TANG è un SUV elettrico premium dalle dimensioni notevoli, capace di ospitare fino a 7 persone e di garantire fino a 528 km di autonomia in città nel ciclo WLTP (combinato fino a 400 km). I motori a bordo sono due, la trazione è quindi integrale e, grazie ai suoi 380 kW (516 cavalli), può accelerare da 0 a 100 km/h in appena 4,6 secondi; la velocità massima è limitata a 180 km/h.

BYD ATTO 3

Anche BYD Atto 3 rientra nel segmento dei SUV, ma è più compatta e soprattutto più economica rispetto alla sua sodale. Il motore eroga 150 kW (204 cavalli) e scatta da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi; 160 km/h la velocità massima. Discorso autonomia, la Casa promette 420 km in combinato nel ciclo WLTP.

BYD HAN

La berlina, e la più prestante del terzetto è BYD HAN, un’auto elettrica che promette fino a 662 km di autonomia in città nel ciclo WLTP (fino a 521 km nel combinato). I motori sono anche in questo caso due, la trazione è integrale e lo 0-100 km/h lo copre in meno di 4 secondi (3,9 per essere precisi), merito di una potenza massima di 380 kW (516 cavalli), dunque pari a quella del SUV TANG.

In tutti e tre i casi a bordo BYD non ha lesinato sulla tecnologia proponendo un ampio parco di dispositivi tech che le rendono al passo coi tempi, sia dal punto di vista dell’audio che dei sistemi di infotainment, con ampi display centrali abbinati al quadro strumenti digitale, i tanti sistemi di sicurezza montati e, la possibilità di gestire un sacco di aspetti da remoto, tramite l’app companion BYD.

I prezzi

Capitolo prezzi e disponibilità, per il momento il costruttore non ha ancora annunciato nulla di preciso per quanto riguarda il nostro mercato, ma sappiamo che la più economica ATTO 3 partirà in Germania da 38.000 euro, mentre per HAN e TANG ce ne vorranno almeno 72.000. Comunque, maggiori informazioni le trovate sul sito web ufficiale di BYD.

