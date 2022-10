Il camion completamente elettrico Tesla Semi fu presentato nel 2017 e al tempo la società affermò che sarebbe arrivato nel 2019. Tuttavia lo sviluppo del veicolo successivamente accumulò più ritardi e fino a poco tempo non era previsto che andasse in produzione prima del 2023.

Un po’ a sorpresa Elon Musk ad agosto ha annunciato che le spedizioni di Tesla Semi sarebbero iniziate entro la fine dell’anno e ora il CEO di Tesla conferma che la società ha avviato la produzione del camion elettrico.

Iniziata la produzione di Tesla Semi, i primi esemplari a Pepsi il 1° dicembre

Nel tweet Elon Musk non nasconde l’eccitazione per l’annuncio e afferma che i primi camion elettrici Tesla Semi sono destinati al colosso americano delle bevande Pepsi che riceverà le prime consegne l’1 dicembre.

L’eclettico imprenditore ha anche ribadito che Tesla Semi è in grado di coprire una percorrenza di circa 800 km con una singola carica e che il veicolo è molto divertente da guidare.

Dopo il lancio di Tesla Semi nel 2017, PepsiCo effettuò uno dei più grandi ordini per Tesla Semi: ben 100 camion elettrici da aggiungere alla sua flotta, 15 dei quali dovevano essere utilizzati per trasformare il suo sito di Frito-Lay Modesto, in California, in una struttura a zero emissioni.

Leggi anche: Tesla Semi, prenotazioni chiuse e specifiche confermate per il camion elettrico