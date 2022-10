Qualche giorno fa, in occasione dell’evento Ignite 2022, Microsoft ha annunciato una vasta gamma di novità software per gli utenti Microsoft 365 e per molti dei suoi servizi, tra cui Microsoft Teams.

La novità principale è senza dubbio l’arrivo della nuova app Microsoft 365, chiamata a sostituire l’app Office per rendere più uniforme l’intero pacchetto offerto, non più composto dalle sole app della suite Microsoft Office. A pochi giorni di distanza dall’annuncio, il colosso di Redmond ha pubblicato su YouTube un video teaser della nuova app, mostrandocene un’anteprima.

Nasce l’app Microsoft 365: ecco cosa si evince dal video teaser

Come anticipato in apertura, Microsoft ha pubblicato su YouTube un video teaser che anticipa il lancio della nuova app Microsoft 365, annunciata la scorsa settimana in occasione della conferenza Ignite 2022 e chiamata a raccogliere l’eredita della vecchia app Office su tutte le piattaforme, da Android a iOS a Windows. L’app è il passo successivo rispetto alla rinominazione del pacchetto Office 365 in Microsoft 365, avvenuta nell’aprile del 2020.

Il video, che dura appena 55 secondi, mette in mostra alcune di quelle che saranno le funzionalità principali della nuova app, che non sarà un semplice rebrand dell’app Office, dal momento che, come anticipato al momento della presentazione, accoglie per la prima volta nuovi servizi che vanno oltre le semplici app della suite Microsoft Office: oltre alle app come Excel, Word, PowerPoint, Outlook e Microsoft Teams, arrivano Microsoft Designer, Microsoft Clipchamp, Loop e altre app di terze parti.

Oltre a mostrare il nuovo design e la nuova icona, il video parla del fatto che Microsoft 365 possa configurarsi come vero e proprio hub per documenti, presentazioni e file di qualsiasi app, incluse quelle di terze parti.

Queste sono le funzionalità messe in mostra ma, ricordiamo, solo soltanto alcune di quelle che saranno disponibili nella versione definitiva della nuova app Microsoft 365:

Possibilità di cercare e trovare file condivisi da utenti specifici.

Creare nuovi contenuti con l’aiuto di modelli predefiniti.

Possibilità di trovare tutte le app Microsoft, le app di terze parti e le app della propria azienda (per gli utenti business).

Nuovo feed che aiuta gli utenti a preparare le prossime riunioni, a vedere gli aggiornamenti degli utenti seguiti e molto altro.

Consigli personalizzati forniti da Microsoft Graph.

Accesso rapido a tutti i file recenti.

Mentre App Store e Play Store si preparano, sul Microsoft Store l’app si chiama ancora Office

Nel corso dell’annuncio, Microsoft aveva affermato che office.com, l’app per dispositivi mobili e l’app per Windows sarebbero diventate Microsoft 365 nei prossimi mesi, senza dare indicazioni più precise sulle tempistiche di rilascio al grande pubblico.

In attesa che si compia questa “evoluzione”, i due store per le app mobile su Android (Google Play Store) e su iOS e iPadOS (App Store) hanno già rinominato l’app in Office (Microsoft 365), preannunciando, di fatto, l’imminente cambiamento. Sul Microsoft Store, invece, l’app per i PC Windows si chiama ancora semplicemente Office.

