In occasione della Microsoft Ignite 2022, la conferenza dedicata a sviluppatori e professionisti del settore IT, Microsoft ha mostrato tutta una serie di novità software che arriveranno presto all’interno della propria offerta.

Queste novità vanno ad aggiungersi ad altre che sono state presentate in precedenza e che mirano ad ottimizzare l’esperienza di lavoro ibrido, letteralmente esploso in seguito alla pandemia da COVID-19, e sempre più in voga a ormai due anni di distanza.

Microsoft annuncia grandi novità software per arricchire la propria offerta

Come anticipato in apertura, Microsoft ha presentato una corposa serie di novità software che arricchiranno la propria offerta messa a disposizione di sviluppatori, professionisti del settore IT, creatori di contenuti e anche degli utenti consumer.

Il focus fondamentale di queste novità è la volontà di fornire strumenti che possano potenziare la forza lavoro distribuita e connessa di oggi, che richiede la giusta tecnologia: a tal proposito, le novità sono tantissime e coprono servizi come Microsoft 365, Microsoft Teams e Microsoft Viva. Andiamo ad analizzare tutte le novità, una per una.

Le novità di Microsoft 365: nasce l’app e arrivano nuovi strumenti per i creator

Molti di voi conosceranno Microsoft 365, il servizio, offerto in abbonamento dal colosso di Redmond, che include la suite Microsoft Office e si configura come un servizio sempre più completo, capace di venire incontro alle esigenze lavorative di tantissimi utenti che lavorano sempre più ovunque e in qualsiasi momento.

Proprio questo servizio è uno di quelli maggiormente coinvolti in tutto il turbine di novità presentate, che andranno, in questo caso, ad offrire nuove funzionalità e possibilità a tutti gli abbonati.

Nasce l’app Microsoft 365

La novità principale è l’introduzione dell’app Microsoft 365 che ospita tutte le app di produttività incluse (come Teams, Word, Excel, PowerPoint, Outlook) insieme a nuove app per la creazione di contenuti (come Loop) e altre app di terze parti. L’app sarà disponibile per i clienti dei segmenti business, education e consumer.

All’interno della suite Microsoft 365 sono state aggiunte un sacco di nuove funzionalità pensate principalmente per i creatori di contenuti, alcune delle quali (come Microsoft Designer e Image Creator su Bing) sono forgiate attorno all’intelligenza artificiale. Trovate maggiori dettagli all’interno di un altro nostro articolo.

Le novità di Microsoft Teams

L’app al centro della suite Microsoft 365 è indubbiamente Microsoft Teams, sfruttata mensilmente da oltre 270 milioni di utenti. Solo nell’ultimo anno, Microsoft ha arricchito la propria piattaforma con oltre 450 nuove funzionalità, trasformando la cultura delle riunioni e migliorando i flussi di lavoro.

Per migliorare ulteriormente le riunioni ibride, il colosso di Redmond ha presentato ieri due nuovi dispositivi, Microsoft Presenter+ e Microsoft Dock Audio; inoltre, in collaborazione con partner come Yealink, Intel, NVIDIA e Ricoh, ha presentato SmartVision 60, la prima videocamera intelligente a 360 gradi che si posiziona al centro della stanza, producendo più flussi video con rilevamento attivo dello speaker e, presto, riconoscimento delle persone.

Microsoft ha inoltre annunciato una nuova partnership con Cisco che adesso è produttore di dispositivi certificati per le Teams Rooms. Dalla collaborazione, in un primo momento, naseranno sei dispositivi per riunioni e tre periferiche: inoltre, altri dispositivi già esistenti del produttore verranno certificati per le Teams Rooms all’inizio del 2023.

Per maggiori informazioni sulle novità per le Microsoft Teams Rooms, vi rimandiamo all’intervento dedicato sul blog della Tech Community di Microsoft.

Microsoft Places vuole re-immaginare la vita in ufficio

Sempre in ottica del rafforzamento della forza lavoro, per affrontare le sfide del lavoro ibrido, il colosso statunitense ha presentato Microsoft Places.

L’obiettivo di Microsoft Places, che in sostanza consente di creare degli spazi (o luoghi) di lavoro, è quello di ri-organizzare la vita in ufficio: vuole infatti aiutare tutti a capire chi sarà in ufficio e quando, dove sono sedute le persone, a quali incontri bisognerà partecipare in presenza o meno.

Insomma, l’ufficio potrà interamente essere gestito da un unico posto: i gestori potranno avere a disposizione tutta la tecnologia intelligenze di Microsoft, che aiuterà loro nell’ottimizzazione degli spazi e nel contenimento dei costi.

Per maggiori informazioni su Microsoft Places, servizio che sarà disponibile nel 2023, vi rimandiamo al post dedicato sul blog ufficiale di Microsoft.

Le novità in ambito metaverso

Basandosi sui propri dati che mostrano come il 51% della Gen Z (termine che racchiude i nati tra il 1997 e il 2012) preveda di lavorare nel metaverso nei prossimi due anni, un paio di giorni Microsoft ha annunciato con Meta, in occasione del keynote culminato con il lancio del visore per la realtà virtuale Meta Quest Pro, l’avvio di una partnership tra le due aziende che si manifesta già con l’introduzione delle esperienze di riunione immersiva di Teams all’interno dei visori Quest, rendendo, di fatto, possibile la collaborazione e condivisione nella realtà virtuale come se gli utenti fossero in presenza.

Inoltre, sono stati introdotti gli avatar Mesh per Teams, degli avatar personalizzati che rappresentano l’utente in modo che questi potrà non apparire con le sue sembianze reali ma avere una presenza “fisica” all’interno delle riunioni.

Nasce Microsoft Teams Premium

Basandosi sulla convinzione che il mondo del lavoro non potrà mai tornare indietro al 2019 e che ormai lavoro e lavoro ibrido siano quanto mai sovrapponibili, Microsoft vuole alzare l’asticella della propria proposta per venire incontro alle esigenze della forza lavoro connessa e distribuita e connessa.

Per fare ciò, il colosso di Redmond ha annunciato Microsoft Teams Premium, servizio che, come si può evincere dalla denominazione stessa, sarà a pagamento (canone di 10 dollari al mese) e diverrà disponibile nel febbraio del 2023 (sebbene un’anteprima sarà disponibile già da dicembre 2022).

Le principali caratteristiche di Teams Premium sono:

Intelligent Recap

Una nuova esperienza, basata su intelligenza artificiale, che mette a disposizione degli utenti un’assistente virtuale ad ogni riunione, anche quando l’utente non può essere presente; l’assistente crea attività, genera automaticamente capitoli della riunione e condivide momenti salienti personalizzati dalla registrazione.

Una nuova esperienza, basata su intelligenza artificiale, che mette a disposizione degli utenti un’assistente virtuale ad ogni riunione, anche quando l’utente non può essere presente; l’assistente crea attività, genera automaticamente capitoli della riunione e condivide momenti salienti personalizzati dalla registrazione. Traduzione in tempo reale per i sottotitoli

Impostano automaticamente le opzioni corrette per una riunione.

Impostano automaticamente le opzioni corrette per una riunione. Maggiori privacy e protezione

Saranno messe a disposizione degli abbonati alcune funzionalità avanzate che consentiranno di aumentare il coinvolgimento e generare nuovi contatti.

Per maggiori informazioni su Microsoft Teams Premium, vi rimandiamo al post dedicato sul blog ufficiale di Microsoft.

Le novità di Microsoft Viva

Microsoft Viva è la prima piattaforma digitale per migliorare l’esperienza dei dipendenti nel loro percorso di crescita lavorativo. Le ultime novità introdotte all’interno della piattaforma sono:

Viva Goals

È un servizio che vuole migliorare la definizione e gestione degli obiettivi di lavoro.

Consente a manager e team leader di avere costantemente il polso della situazione lavorativa dei propri team, aiutandoli a comprendere le esigenza dei lavoratori e ad agire quando necessario.

Aiuta i team nella comunicazione tra leader e dipendenti (o tra dipendenti e dipendenti).

Windows 365 è il nuovo paradigma di cloud computing

La nuova app Windows 365 consente di accedere al proprio (o ai propri) “PC cloud” direttamente dalla barra delle applicazioni di Windows 11 o dal menu Start: sarà quindi possibile eseguire lo streaming dell’esperienza Windows completa in tutte le sue parti (app, impostazioni, contenuti) su qualsiasi dispositivo.

Questo articolo costituisce una sorta di riepilogo abbastanza rapido di tutte le novità introdotte dal gigante statunitense in occasione della conferenza Microsoft Ignite 2022: qualora siate interessare a conoscere tutte le novità nel dettaglio, vi rimandiamo alla pagina dedicata sul blog ufficiale del colosso di Redmond.

