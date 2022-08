Sony ha scelto l’edizione 2022 della Gamescom per annunciare il controller DualSense Edge, accessorio pensato per esaltare le potenzialità gaming di PlayStation 5.

Presentato dal colosso nipponico come “il primo controller ultra personalizzabile ad alte prestazioni sviluppato da Sony Interactive Entertainment”, questo accessorio a dire del produttore sarà in grado di garantire agli utenti un vantaggio nel gameplay grazie alla possibilità di creare controlli personalizzati su misura per il loro stile di gioco.

Le personalizzazioni del controller DualSense Edge di PlayStation 5

Si tratta, in sostanza, di un accessorio che gli appassionati di PlayStation 5 non vorranno lasciarsi sfuggire, soprattutto coloro che sono alla ricerca di un controller che consenta una personalizzazione estrema sia dal punto di vista hardware che da quello sfotware.

Tra i punti di forza di questo controller di Sony il colosso nipponico mette in risalto la possibilità di rimappare o disattivare specifici pulsanti di input e di perfezionare la mira regolando la sensibilità della levetta e le zone morte e la possibilità di sfruttare il pulsante Fn dedicato per regolare la configurazione rimanendo concentrato sull’azione di gioco (passando rapidamente tra i profili di controllo preimpostati, regolando il volume di gioco e il bilanciamento della chat e accedendo al menu delle impostazioni del profilo del controller).

Una volta trovate le impostazioni di controllo ideali, il controller wireless DualSense Edge consente di salvarle in profili univoci e di passare dall’uno all’altro al volo.

Ed ancora, gli utenti potranno scegliere tra tre tipi di cappucci degli stick intercambiabili e due set intercambiabili di pulsanti posteriori e sarà possibile sostituire completamente ogni singolo modulo stick sul controller in caso di malfunzionamento (i moduli sostitutivi saranno venduti separatamente).

Tra le altre caratteristiche del controller DualSense Edge vi sono il feedback tattile, i trigger adattivi, il microfono integrato, i controlli di movimento, un cavo USB Type-C con un connettore che si blocca nel controller e una custodia per il trasporto.