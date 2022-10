Quando lo scorso giugno Apple presentava il nuovo MacBook Air M2, oltre allo stupore legato al nuovo design e alle diverse novità tecniche portate sul tavolo, emergeva non poca delusione per via di un listino un pelo eccessivo per la dicitura “Air” che porta in dote. D’altronde il successo del suo predecessore e lo street price relativo, spesso sotto i 900 euro già prima che Apple annunciasse il nuovo modello, aveva giustamente legittimato i tanti musi lunghi. E d’altronde 1.529 euro come prezzo di listino per la versione base 8 – 256 GB è indubbiamente alto, anche per un MacBook.

Ma si sa, col passare dei mesi è il mercato a venirci incontro, testimone l’offerta di eBay proposta in occasione della Tech Weeks che taglia di netto tale cifra, proponendo MacBook Air M2 a un prezzo mai visto, un vero e proprio minimo storico. Il bello è che è disponibile in tutte e quattro le colorazioni, il brutto è che le scorte sono molto limitate. Perciò non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere e scopriamo subito tutti i dettagli delle offerte di eBay in questione, con annessi i link utili per acquistarli.

MacBook Air M2 tocca il minimo storico su eBay

La campagna promozionale di eBay cui accenniamo, la Tech Weeks, è la stessa che vi segnalavamo ieri per via delle offerte relative a iPhone 14. Si tratta di una promozione che cerca in qualche modo di ribattere al “Secondo Prime Day” di Amazon (loro lo chiamano “Offerte esclusive Prime”), una due giorni di sconti valida oggi e domani (11 e 12 ottobre 2022).

Questa di eBay è invece molto più duratura, visto che è in vigore fino al prossimo 23 ottobre. C’è tuttavia il problema che vi segnalavamo, quello delle scorte limitate, che soprattutto per i prodotti più desiderati e scontati, è da considerare.

Rientrano in questo discorso anche le offerte sui MacBook Air M2 (qui trovi la nostra recensione) cui vi accennavamo e che vi segnaliamo subito. In sostanza, la versione base, quella con 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e GPU a 8 core è disponibile in offerta al prezzo di 1.159,90 euro invece di 1.529 (ben 369,10 euro di sconto). Considerando che si tratta di un notebook uscito da poco, e che i prodotti di Apple non sono certo soliti a sconti ingenti, si tratta di una vera e propria occasione. Ecco i link diretti per acquistarli in tutte e quattro le colorazioni (la spedizione è inclusa nel prezzo):

