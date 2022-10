Prendono il via ufficiale su Amazon le nuove Offerte Esclusive Amazon Prime che per le giornate dell’11 e del 12 di ottobre metteranno a disposizione degli utenti Amazon Prime una lunga serie di sconti su tantissimi prodotti. Di seguito andremo ad analizzare quali sono le migliori offerte per i notebook disponibili durante la due giorni di sconti disponibile su Amazon. Le opportunità per cambiare notebook e passare ad un nuovo modello sono numerose. A questo giro, infatti, Amazon riserva sconti e promozioni per tantissimi prodotti tra cui troviamo diversi notebook da gaming oltre che Chromebook e PC ultra-portatili per l’utilizzo in mobilità. Ecco tutti i dettagli:

Amazon dà il via alle Offerte Esclusive Amazon Prime: ecco i migliori notebook in sconto

Per le giornate dell’11 e del 12 di ottobre ci saranno tante offerte da sfruttare su varie tipologie di notebook. Le opzioni per un buon affare sono davvero numerose. Vediamo alcune delle migliori offerte da considerare in questa due giorni di sconti su Amazon:

I migliori notebook in offerta a meno di 500 euro

I migliori notebook in offerta tra 500 euro e 1.000 euro

I migliori notebook in offerta a più di 1.000 euro

I notebook illustrati in precedenza sono solo una breve selezione dei tantissimi notebook in offerta su Amazon con le Offerte Esclusive Prime valide fino al prossimo 12 di ottobre. Per un quadro completo sulle promozioni riservate ai clienti Prime è possibile consultare il link riportato qui di sotto: