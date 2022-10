Non sarà l’iPhone più rivoluzionario o più desiderato degli ultimi anni, ma trovarlo a poco più di un mese in offerta a questo prezzo stupisce. Considerando gli sconti sempre piuttosto esigui che contraddistinguono da sempre i prodotti della Mela, trovare un -12% su un prodotto come iPhone 14 che è uscito praticamente ieri è un’occasione ghiotta per chiunque ne fosse attratto.

L’offerta, promossa da eBay, è disponibile in questi termini su quasi tutte le colorazioni (lo sconto è minore sul rosso), ma visto che i prodotti disponibili sono pochi passiamo subito ai link utili per acquistarli, onde evitare più che probabili esaurimenti delle scorte.

iPhone 14 è in offerta a 899,90 euro

iPhone 14 non è passato proprio indenne dalla nostra recensione, dove lo abbiamo criticato in maniera decisa per via di diversi fattori, legati in primis all’assenza di novità tangibili che ne giustificassero il cambio di numerazione. D’altronde il 14 vero e proprio è iPhone 14 Pro (e 14 Pro Max), smartphone che porta sul piatto diverse novità. Ma il Nostro è tuttavia il più economico e quindi accessibile della nuova famiglia, ragion per cui ai più interessa a prescindere dalle motivazioni più sottili ivi indicate, nonostante resti il prezzo salato, fin troppo salato al quale Apple lo vende da noi.

A 899,90 euro, il prezzo relativo all’offerta di eBay di cui sopra, il discorso comincia già a cambiare, perché 130 euro in meno rispetto al listino (pari a 1.029 euro nella versione base con 128 GB) non sono affatto pochi. Certo, col passare dei mesi le cifre si abbasseranno ulteriormente, ma a un mese di distanza dal lancio, acquistarlo a questo prezzo, è l’occasione migliore finora capitata.

Putacaso foste interessati a iPhone 14, ecco a seguire alcuni link utili per acquistarlo in offerta a tale prezzo in tutte le sue colorazioni (rosso a parte), con al corredo qualcun altro relativo alle varianti dotate di più memoria interna per l’archiviazione (la versione da 256 GB è scontata di ben 160 euro). Per inciso, la spedizione è gratuita (compresa nel prezzo) in tutti i casi:

La cornice in cui si posizionano tali offerte è la Tech Weeks di eBay, una promozione in vigore da oggi, 10 ottobre, fino al 23, e valida su un sacco di prodotti di elettronica di consumo e non solo.

Tutte le offerte disponibili le trovate nel link che segue, ma vi ricordiamo che, nel caso in cui foste alla ricerca di altri prodotti tech scontati, è sempre disponibile e aggiornato quotidianamente il nostro canale Telegram prezzi.tech dedicato alle migliori offerte della piazza: ecco il link diretto.

Tutte le offerte di eBay della Tech Weeks

