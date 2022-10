La notizia è di qualche giorno fa, Google Stadia chiude baracca e burattini, lasciando l’amaro in bocca a molti degli utenti che non solo usufruivano del servizio, ma ci credevano anche. Nonostante alcune software house abbiano deciso di lasciar trasferire i giochi acquistati su PC, e nonostante i rimborsi promessi da Big G, a nessuno farebbe piacere dover buttar via un dispositivo funzionante come il controller, ma le cose potrebbero prendere una piega diversa.

Google potrebbe rilasciare un aggiornamento e rendere utilizzabile il controller di Stadia via Bluetooth

Come molti di voi sapranno, il controller di Stadia funziona solo tramite cavo o Wi-Fi, questo perché ha necessità di collegarsi al cloud di Google, eliminando così il Bluetooth come intermediario. Ciò però comporta l’impossibilità di utilizzare il controller con altre piattaforme, ora che quella per cui era stato pensato è pronta a chiudere.

Diversi sono gli utenti che vorrebbero poter continuare ad utilizzare il dispositivo in questione, magari con un Chromebook, un PC, una PS5 ecc, ed uno di loro si è preso la briga di contattare Big G per far presente il pensiero comune a molti utenti, condividendo su Reddit la risposta dell’azienda.

Big G ha risposto all’utente con l’email che vedete nell’immagine qui sopra, rassicurandolo di essere a conoscenza dei desideri degli utenti ma non solo, da quanto scritto sembra infatti che l’azienda stia valutando l’attivazione del supporto Bluetooth con un futuro aggiornamento.

Alcuni utenti, nel frattempo, cercano soluzioni alternative

Ben venga insomma l’intenzione di Google di accontentare gli utenti, ma potrebbe volerci del tempo e molti magari non si fidano delle promesse del colosso dopo la chiusura di Stadia; per questo la community di appassionati ha iniziato a cercare soluzioni alternative per utilizzare il controller Stadia su altre piattaforme.

Purtroppo attualmente l’unico modo per utilizzare ancora il controller Stadia prevede comunque una connessione cablata, è infatti necessario collegare fisicamente il controller ad un dispositivo Android che funga da trasmettitore.

Nel video che potete vedere qui sopra l’utente Benjaninja ha dimostrato il funzionamento della procedura per connettere il controller in modalità wireless al PC (anche se deve comunque essere connesso via cavo ad un dispositivo Android). Questa procedura però ha dei problemi visto che nessuno dei pulsanti di attivazione del controller Stadia è stato riconosciuto, cosa che potrebbe rendere impossibile giocare ad alcuni titoli.

Un’altra procedura che ovvia a questi problemi è disponibile, con un procedimento però più complesso, nonché con la necessità di utilizzare sempre una connessione cablata con un dispositivo Android.

Il metodo creato da Parth Shah prevede l’utilizzo di Python 3 sul proprio PC e di un programma sviluppato dall’ingegnere stesso (reperibile su GitHub); seguendo tutta la procedura alla fine si avrà un’icona Stadia nella barra delle applicazioni del PC, la quale fornisce un URL da inserire nel browser del dispositivo Android collegato fisicamente al controller Stadia. In questo caso però, a differenza della prima procedura, tutti i pulsanti sembrano funzionare.

Insomma l’impegno della community di appassionati, oltre ad essere ammirevole, denota l’interesse di molti di poter continuare ad utilizzare il controller di Stadia nonostante la chiusura del servizio; al momento però le procedure non ufficiali non sono proprio alla portata di tutti gli utenti, motivo per cui auspichiamo che Google decida di introdurre ufficialmente il supporto al Bluetooth, permettendo così una vera connessione wireless del dispositivo a diverse piattaforme.

