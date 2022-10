Come annunciato dal colosso di Mountain View qualche giorno fa, il servizio di gioco in streaming Google Stadia chiuderà i battenti all’inizio del 2023.

Google ha rassicurato gli utenti promettendo loro che verranno rimborsati, tuttavia le persone che hanno acquistato giochi Ubisoft potranno trasferirli su PC.

Ubisoft consentirà di trasferire su PC i suoi giochi acquistati su Google Stadia

Un portavoce di Ubisoft ha dichiarato che la società sta attualmente lavorando per consentire di portare su PC i suoi giochi acquistati su Google Stadia tramite Ubisoft Connect.

La possibilità di continuare a giocare su PC con un gioco Ubisoft acquistato su Stadia è sicuramente cosa gradita, tuttavia alcuni utenti potrebbero aver acquistato i giochi su Stadia poiché il loro computer non era abbastanza potente, quindi dovrebbero effettuare un aggiornamento dell’hardware per giocarci.

Al momento non è chiaro se sarà possibile trasferire anche i salvataggi e i progressi di gioco, tuttavia Ubisoft ha affermato che più avanti condividerà ulteriori informazioni in merito all’iniziativa, anche per gli abbonati Ubisoft+.

In ogni caso Google rimborserà tutto il software acquistato su Stadia Store, quindi chi ha acquistato giochi Ubisoft su Stadia avrà indietro i suoi soldi.

Nonostante la dipartita di Google Stadia, Ubisoft ha affermato che crede ancora nel cloud gaming e che continuerà a puntare su questo settore.

