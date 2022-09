Durante l’evento Far Out del 7 settembre, oltre alla nuova famiglia di iPhone 14, Apple ha presentato anche le sue nuove cuffie true wireless: le AirPods Pro 2. A distanza di qualche giorno l’azienda pubblica un nuovo documento di supporto dove in futuro verranno visualizzati tutti gli aggiornamenti, dettagliati con le nuove funzionalità, di tutti i modelli di AirPods.

Apple fornirà maggiori dettagli sugli aggiornamenti firmware delle AirPods

I possessori di AirPods tra voi sanno bene come non sia possibile procedere manualmente all’aggiornamento del firmware delle proprie cuffie, il processo infatti si sviluppa in automatico mentre gli auricolari sono in carica e nel raggio d’azione di un dispositivo Apple (iPhone, iPad o Mac).

Ciò nonostante, quando viene rilasciato un update, l’utente potrebbe essere interessato ai cambiamenti e alle eventuali novità implementate, ed è qui che Apple corre ai ripari con la nuova pagina di supporto dedicata agli aggiornamenti firmware delle AirPods. Nonostante le informazioni inerenti all’ultimo aggiornamento di maggio non siano molto esaustive (viene indicato un generico “correzioni di bug e altri miglioramenti”), si spera che l’azienda sia più dettagliata per quanto riguarda le future versioni che verranno rilasciate.

“Impossibile verificare le AirPods”, Apple vi avviserà se i vostri auricolari sono falsi

Con il rilascio di iOS 16, Apple ha implementato dei nuovi controlli che vengono messi in atto durante il processo di associazione di un iPhone con delle AirPods.

Come potete notare dall’immagine, qualora l’utente cercasse di associare al proprio dispositivo delle AirPods non originali, verrà visualizzato un messaggio che recita “Impossibile verificare le AirPods”. Ad ogni modo la scelta è comunque dell’utente, che ha facoltà di non connettere gli auricolari in questione (cliccando sul pulsante “Non connettere”), oppure di procedere con l’associazione venendo in seguito guidato nel processo.

