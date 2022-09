Nella giornata di ieri, Intel ha annunciato la tredicesima generazione di processori Intel Core. Le nuove CPU della famiglia “Raptor Lake” per PC desktop arriveranno sul mercato a partire dal prossimo 20 ottobre (almeno per quanto riguarda le versioni K dei processori ovvero i9-13900K, i7-13700K e i5-13600K). Il lancio delle nuove CPU si accompagna, come da tradizione, all’arrivo sul mercato di nuove schede madri.

Sono in arrivo, sempre a partire dal prossimo mese di ottobre, le nuove schede madri Z790 realizzate dai partner di Intel per la tredicesima generazione di processori Intel Core. Tra le aziende che hanno annunciato il debutto delle nuove schede madri Z790 ci sono già MSI e ASRock oltre che ASUS. In risposta agli annunci dei partner di Intel, arrivano, contemporaneamente anche le nuove schede madri AMD X670 di GIGABYTE e, ancora una volta, di ASUS che puntano a supportare il lancio dei nuovi AMD Ryzen 7000 per desktop svelati a fine agosto.

Ecco tutte le novità in arrivo per il settore delle schede madri nel corso delle prossime settimane, in parallelo al lancio degli Intel Core di 13° generazione e degli AMD Ryzen di settima generazione.

MSI annuncia le nuove schede madri Z790 per gli Intel Core di 13° generazione

Partiamo da MSI. L’azienda si prepara al lancio di una nuova famiglia di schede madri Z790 che andrà ad arricchire, in modo significativo, l’offerta MSI nel settore, supportando al meglio il lancio dei nuovi Intel Core di tredicesima generazione. La nuova gamma MSI può contare sulle serie MEG, MPG, MAG e PRO per offrire agli utenti tante opzioni tra cui scegliere la scheda più adatta alla propria configurazione.

Di particolare interesse, all’interno della nuova gamma Z790 di MSI, è la nuova ammiraglia MEG Z790 GODLIKE dotata di 26 fasi di alimentazione con 80A SPS e aggiornamenti sugli slot M.2 con sistema Shield FROZR a doppio strato che consente di ridurre ulteriormente le temperature di utilizzo. La scheda include anche il supporto alle tecnologie MSI FROZR AI Cooling e CPU Cooler Tuning per migliorare la dissipazione e garantire performance superiori.

Su tutti i modelli Z790 di MSI c’è il supporto alla connettività Wi-Fi 6E. Per quanto riguarda all’archiviazione, invece, si arriva fino ad un massimo di 7 slot M.2 (con la già citata MEG Z790 GODLIKE). Da segnalare, inoltre, che MSI ha introdotto la nuova tecnologia EZ MSI che consente un’installazione semplificata delle memorie SSD con formato M.2. Per completare l’operazione, infatti, non sarà più necessario utilizzare cacciaviti e viti.

La serie MEG di MSI comprende MEG Z790 GODLIKE e MEG Z790 ACE. Le schede possono contare su di una copertura interamente in alluminio, un dissipatore di calore VRM con tubi di calore Direct Touch e pad termici aggiornati. Da segnalare una larghezza di banda di 128 GB/s grazie al supporto PCIe 5.0 Lighting e al supporto M.2 Gen 5. Per i suoi utenti, inoltre, MSI propone anche la serie MPG.

Questa famiglia di schede madri comprende i modelli MPG Z790 CARBON WIFI, MPG Z790 EDGE WIFI, MPG Z790 EDGE WIFI DDR4 e MPG Z790I EDGE WIFI, dotati di un massimo di 19+1+1 fasi di alimentazione e di dissipatore esteso con tubi di calore e slot PCIe Lightning Gen 5.0. In base al modello, ci saranno slot PCIe 5.0 o 4.0 mentre le varianti ATX delle schede madri potranno contare anche su slot M.2 Shield Frozr magnetici.

La gamma Z790 di MSI include anche la MAG Z790 TOMAHAWK WIFI con slot PCIe Lightning Gen5, connettività LAN 2.5G e Wi-Fi 6E, design di alimentazione 16 + 1 + 1 DRPS con 90A SPS e connettori di potenza dual a 8-pin. Questa scheda, erede della serie più apprezzata dagli utenti per l’ottimo rapporto qualità/prezzo, arriverà successivamente anche in una versione DDR4.

A completare l’offerta MSI per le nuove schede madri Z790 compatibili con i processori Intel Core di tredicesima generazione c’è la PRO Z790, pensata per garantire funzionalità stabili a professionisti e aziende. Tra le specifiche troviamo una fase di alimentazione fino a 16+1+1 DRPS, slot PCIe Lightning Gen 5.0, M.2 Shield Frozr, 2.5G LAN e Wi-Fi 6E, Lightning USB 3.2 Gen 2×2 Type-C. La nuova scheda della serie PRO arriverà in quattro modelli con possibilità di scelta tra DDR4 e DDR5 e con o senza supporto Wi-Fi.

ASRock svela la gamma di schede madri Z790: supporto anche alle build mini ITX

Anche ASRock ha annunciato le nuove schede madri Z790 per supportare al meglio il lancio dei processori Intel Core di 13° generazione. Come da tradizione, ASRock propone una gamma particolarmente articolata di schede madri, con un focus sul segmento high end grazie alla serie Taichi e con modelli dedicati ai case compatti mini ITX pronti ad ospitare le nuove CPU di Intel.

Le proposte top di gamma di ASRock sono Z790 Taichi & Z790 Taichi Carrara. Le schede arrivano sul mercato con un comparto tecnico completo, con alimentazione 24+1+2 e supporto PCIe 5.0 16x e PCI-Express 5.0 M.2. Da segnalare il supporto alla ricarica rapida da 60 W per garantire agli utenti la possibilità di ricarica smartphone, tablet e laptop, in modo rapido, tramite un semplice collegamento al PC e senza dover acquistare un caricatore per aggiuntivo.

ASRock porterà sul mercato anche le Z790 Steel Legend WiFi e Z790 PG Riptide con alimentazione 16+1+1, possibilità di supporto al Wi-Fi 6E e un sistema di raffreddamento avanzato e multi-livello per gli slot M.2 che garantirà prestazioni elevate e temperature più basse. Da notare, inoltre, che con le nuove schede Z790 si registra anche il debutto del nuovo marchio Lightning che arricchisce la linea PG (Phantom Gaming).

La famiglia di schede madri di ASRock, quindi, può contare anche sulle Z790 PG Lightning e Z790 Pro RS, attese sul mercato sia in versione DDR4 che DDR5. Le schede hanno 4 slot M.2 e 14+1+1 fasi di alimentazione. Z790 Pro RS include Nahimic Audio e uno slot di espansione WiFi M.2 per migliorare la connettività del proprio PC. Il pannello frontale include porte USB 3.2 Gen2x2 da 20 Gbps.

GIGABYTE annuncia le nuove schede madri per i Ryzen 7000 di AMD

Anche GIGABYTE rinnova la sua gamma di schede madri annunciando novità per supportare il lancio dei nuovi Ryzen 7000 di AMD. L’azienda, infatti, ha annunciato il lancio delle nuove schede madri AMD X670 che includono i due segmenti di chipset X670E e X670. Tra le novità c’è il supporto, per i modelli top di gamma X670E, per le schede grafiche PCIe 5.0, slot PCIe 5.0 M.2 con tecnologia PCIe e M.2 EZ-Latch per semplificare gli upgrade di schede video e SSD M.2.

Le nuove schede di GIGABYTE includono lo Smart Power Stage da 105 Amps e 18+2+2 fasi ad alimentazione diretta oltre al PCB a 8 strati puntando ad offrire maggiore stabilità e la massima compatibilità con i processori Ryzen serie 7000 per prestazioni al top. C’è anche il supporto alla tecnologia Active OC Tuner e al nuovo software GCC (GIGABYTE Control Center) per spingere al massimo le prestazioni dei vari componenti del sistema e monitorarne il funzionamento.

Il riferimento della gamma GIGABYTE sarà la nuova ammiraglia GIGABYTE X670E AORUS XTREME. Da segnalare, inoltre, il supporto alle memorie DDR5 fino ad una velocità teorica di 5200 MHz. Non mancano soluzioni avanzate per la gestione delle temperature con soluzioni termiche avanzate come la tecnologia Fins-Array III, il nuovo design Direct-Touch Heatpipe e un dissipatore di calore a copertura totale dei VRM. C’è anche il supporto agli SSD M.2 25110.

Per quanto riguarda la connettività, GIGABYTE conferma la presenza per l’intera serie X670 di porte Ethernet a 2,5 Gbps e, per i modelli WiFi, il supporto allo standard Wi-Fi 6E 802.11ax. La dotazione di porte include anche il supporto USB 3.2 Gen 2×2 Type-C con ampiezza di banda fino a 20 Gbps.

ASUS presenta la nuova gamma di schede madri AMD X670: cinque serie per soddisfare tutte le esigenze

ASUS supporta i nuovi Ryzen in arrivo sul mercato con le schede madri X670E e X670. L’azienda ha in cantiere il lancio di cinque serie diverse di schede madri a partire dalle ROG Crosshair, per prestazioni e stile senza compromessi, e dalle ROG Strix, pensate per supportare i videogiocatori con un’ampia gamma di design.

Non mancano le schede TUF Gaming che propongono un design più sobrio senza però dimenticare le esigenze dei videogiocatori. A completare la gamma troviamo le ProArt, per i creativi e gli utenti pro con soluzioni di connettività avanzate per prestazioni al top, e le Prime, che rendono accessibili le nuove serie X670E e X670.

Le nuove proposte di ASUS includono il supporto alle memorie RAM DDR5 e alla connettività PCIe 5.0. Alcuni modelli supportano le recenti USB 4 mentre il supporto USB 3.2 Gen 2×2 si estende praticamente a tutta la gamma. Con le soluzioni ASUS Q-Design, inoltre, viene semplificata tutta la procedura di installazione e aggiornamento delle schede grafiche, comprese le high-end, memorie RAM e memorie M.2.

Da notare che ASUS ha introdotto il supporto AI Cooling II per l’intera gamma di schede madri X670E e X670. Il sistema sfrutta un algoritmo di apprendimento automatico in grado di adeguare in automatico il funzionamento del sistema di raffreddamento alle esigenze del sistema, per combinare dissipazione e silenziosità. Per una gestione completa dell’overclock è disponibile il Dynamic OC Switcher che consente di passare dall’overclock “all-core” a quello manuale su singoli core, basato sul Precision Boost Overdrive di AMD, in base alle esigenze del sistema.

La gamma di schede madri ASUS sarà composta dai modelli ROG Crosshair X670E Hero, ROG Crosshair X670E Gene, per build più compatte con formato micro ATX, e ROG Crosshair X670E Extreme che si piazza al vertice dell’offerta con un formato EATX e 20 + 2 stadi di potenza abbinati e classificati per 110 ampere, supporto USB4 e USB 3.2 Gen 2 oltre che al Quick Charge 4+ per la ricarica rapida fino a 60 W di dispositivi esterni.

Tra le novità di ASUS troviamo anche le ROG Strix X670E-F Gaming W-Fi e ROG Strix X670E-A Gaming WiFi e le TUF Gaming X670E-Plus e TUF Gaming X670E-Plus WiFi. Per la gamma ProArt, invece, c’è la nuova ProArt X670E-Creator WiFi con due slot PCIe 5.0 x16, quattro slot M.2 integrati e una coppia di porte USB4 sul pannello I/O posteriore. A completare la gamma troviamo la Prime X670E-Pro WiFi e i modelli Prime X670-P WiFi e Prime X670-P che includono tre slot M.2.

Ci sono anche le nuove ASUS Z790 per gli Intel Core di 13° generazione

ASUS punta a rafforzare la sua leadership nel mercato delle schede madri andando ad affiancare alle nuove schede madri per i Ryzen 7000 Series di AMD anche le alternative per i nuovi processori Intel Core di 13° generazione appena svelati. Anche ASUS, quindi, ha già svelato le nuove schede madri della serie Z790, pronte al debutto insieme ai nuovi processori di Intel.

Questa seconda famiglia di schede madri firmata ASUS si compone delle linee ROG Maximus, ROG Strix, TUF Gaming e Prime ed include tecnologie esclusive come AEMP II, AI Overclocking e AI Cooling II per, rispettivamente, l’overclock delle memorie RAM e delle frequenze del processore ed anche la gestione del sistema di raffreddamento con l’algoritmo di apprendimento automatico già visto per le schede AMD.

Secondo quanto riferito da ASUS, grazie ad AEMP II, è possibile ottenere prestazioni superiori del 37,5% rispetto alle specifiche standard delle memorie DDR5-4800. L’overclock avviene con un semplice clic tramite il tool realizzato dall’azienda. Stesso meccanismo per l’overclock delle CPU con la funzione AI Overclocking che sarà integrata in tutte le schede madri ROG Maximus e ROG Strix Z790.

Per semplificare al massimo l’installazione dei componenti, inoltre, le schede madri Z790 di ASUS supportano le tecnologie ASUS PCIe Slot Q-Release e M.2 Q-Latch. Queste soluzioni sono offerte sia dalle ROG che dalle schede TUF Gaming e Prime per un supporto completo agli utenti. Da notare che per le nuove schede madri, ASUS ha realizzato dei video first look per tutti i modelli in arrivo sul mercato.